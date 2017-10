Rajoy rebutja el diàleg amb Puigdemont: «No hi ha mediació possible entre la llei i la il·legalitat»

Rajoy diu als mediadors que s'han ofert els últims dies que només es pot dialogar dins del marc constitucional

Aplausos en el Parlamento cuando Rajoy ha dado las gracias a Guardia Civil y Policía Nacionalhttps://t.co/KkyDSsNTRR pic.twitter.com/eqWII1JsO3 — Antena3Noticias (@A3Noticias) 11 d’octubre de 2017

Mariano Rajoy ha comparegut aquesta tarda al Congrés dels Diputats per explicar les mesures del govern espanyol contra Catalunya. Rajoy ha negat que la votació de l'1 d'octubre tingui valor per poder declarar la independència, tal com pretén el Govern. El líder del PP ha detallat que els resultats del referèndum no poden servir d'"argument" per "legitimar la independència". "El que no és legal no és democràtic", ha reblat. En els minuts posteriors, el líder del PP ha considerat que la votació va ser una "farsa contra la democràcia" perquè no complia, segons ell, amb cap precepte administratiu. Això fa que no hi hagi "diàleg possible", en paraules seves, entre "la llei i la il·legalitat".Rajoy ha recordat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que és "a la seva mà tornar a la legalitat o prolongar un període de tensions". "Desitjo que encerti en la seva resposta", ha apuntat. El cap de l'executiu espanyol ha apuntat que l'actitud del sobiranisme suposa un "qüestionament a l'imperi de la llei i l'estat de dret, i la ruptura de la concòrdia". També ha subratllat que el referèndum, que al seu entendre és "il·legal", és un "atac deslleial i molt perillós contra la Constitució, la unitat d'Espanya i l'Estatut". Cap gest cap a la mà estesa de la Generalitat, àmpliament defensada en les últimes hores i ja amb propostes concretes sobre la taula "He d'advertir que no és possible acceptar la imposició unilateral que se saben impossibles d'acceptar. Tampoc és possible establir un diàleg sobre la indivisibilitat d'Espanya. Això ho han de tenir en compte els nombrosos mediadors que aquests dies s'han ofert. No hi ha mediació possible entre la llei i la il·legalitat", ha indicat Rajoy, que ha situat la reforma de la Constitució com una fita difusa i sempre "dins els marges" que marca la pròpia llei. Amb menys detalls dels que ha avançat el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, en una roda de premsa aquest matí El president ha reivindicat el "catalanisme pactista". "L'Espanya d'avui no es pot entendre sense la contribució d'aquest catalanisme integrador i europeista. Jo vaig participar en alguns acords fraguats durant una etapa de col·laboració lleial que avui trobem a faltar", ha subratllat. Rajoy ha raonat que Catalunya necessita superar el període de "fractura". "Sé molt bé que el futur de Catalunya passa per tancar la fractura", ha reblat.El màxim dirigent del PP s'ha fet seu el discurs del rei Felip VI, que va avalar la repressió contra l'1-O. La violència policial ha passat de resquitllada en la intervenció de Rajoy, que l'ha atribuït exclusivament a la Generalitat per haver organitzat "grups organitzats d'activistes" davant dels col·legis electorals. "Resulta urgent tornar a la legalitat, les conseqüències poden ser pitjors", ha advertit Rajoy, que s'ha referit a totes les actuacions de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional per torpedinar la celebració del referèndum. La confiscació de paperetes i de targetes censals ha aparegut en la intervenció del president del govern espanyol.L'actuació de les forces de l'ordre, que van causar 893 ferits , ha rebut l'aplaudiment més llarg de la jornada parlamentària. Els diputats del PP i de Ciutadans han celebrat els impediments interposats en el camí del referèndum poc després que Rajoy demanés a la Generalitat que no busqués culpables més enllà de la seva administració a l'hora de parlar de la violència policial.Aquest matí, després d'un Consell de Ministres extraordinari, l'executiu de Rajoy ha acordat requerir a Carles Puigdemont que concreti si ahir va declarar o no la independència. D'aquesta manera, l'Estat obre la porta a l'aplicació de l'article 155, una opció que tindria el suport del PSOE i C's. Tot plegat l'endemà que Puigdemont refredés la declaració d'independència per insistir en la necessitat de dialogar amb l'Estat i amb les instàncies internacionals.

