14:50 Més de 600 directors d'escoles catalanes demanen a Europa que censuri la repressió de l'1-O. La carta enviada a la Comissió Europea també reclama que la institució mostri solidaritat amb els 893 ferits.

13:47 L'Audiència Nacional torna a citar Jordi Sànchez i Jordi Cuixart a declarar per sedició. Ja ho van fer divendres passat, sis d'octubre.

13:21 El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Josep Rull, ha recordat aquest dimecres a Mariano Rajoy que "no és hora de fer preguntes sinó de donar respostes".

13:20 La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha lamentat que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, no hagi fet referència al diàleg en la seva compareixença d'aquest dimecres: "Venen mal dades".

13:20 Pedro Sánchez, secretari general del PSOE, fa costat a Rajoy i anuncia que ha arribat a un acord amb ell per reformar la Constitució després de sis mesos de debat en comissió.

13:05 Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) ha fixat la proposta de vaga general per al dimecres 18 d'octubre. L'organització ha desconvocat l'aturada per a la resta de dates que tenia reservades -els dies 16, 17, 19 i 20 d'octubre- i ha apuntat que la vaga es durà a terme en funció de la resposta de l'estat espanyol.

13:04 Cervera aprova canviar el nom del carrer dedicat al fundador de la Guàrdia Civil. El carrer Duque de Ahumada serà eliminat del nomenclàtor i el consistori obrirà un procés participatiu.

12:57 El TSJC decideix avui si accepta una petició de Vox per detenir Puigdemont. El partit d'ultradreta presenta una querella contra el president de la Generalitat i demana el seu arrest com a mesura cautelaríssima.

12:29 El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, agraeix la "prudència" i la "mesura" de la reacció de Mariano Rajoy i espera que la resposta de Puigdemont "estigui a l'alçada".

12:12 ÚLTIMA HORA Rajoy envia un requeriment a Puigdemont com a pas previ a aplicar el 155. El president del govern espanyol compareix per explicar l'abast de la mesura, que s'ha aprovat en un consell de ministres extraordinari. Informen Jordi Bes, Oriol March i Pep Martí.

12:08 L'Audiència Nacional reté la competència per investigar Trapero, Sànchez i Cuixart per sedició. La jutge instructora Carmen Lamela reutja un recurs dels presidents de l'ANC i Òmnium Cultural.

12:07 El PSOE s'alinea en el Congrés amb les tesis del PP per respondre a la declaració d'independència de Carles Puigdemont.

12:01 El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, defensa: "Un país puixant com aquest no necessita mediadors. Som capaços de resoldre-ho amb el diàleg entre nosaltres". En resposta a una pregunta al Congrés a Gabriel Rufián (ERC), el portaveu de l'executiu afegeix que "hi ha diàleg sense data de caducitat, però dins de la llei".

11:53 La independència d'Eslovènia, amb similituds i diferències, s'ha presentat en els últims dies com una opció per aplicar a Catalunya. Aquí n'analitzem les claus.

11:51 Junqueras, sobre l'aplicació del 155: «Defensarem la democràcia». El vicepresident de la Generalitat, en una entrevista RAC1, assegura que hi ha persones "rellevants" per mediar entre Catalunya i l'Estat.

11:41 L'ANC dona suport a la via del diàleg i espera que s'obrin espais de mediació internacionals. Sànchez trasllada "ple confiança" al Govern i en "la força del civisme i de la gent".

11:41 L'Esquerra Unitària a l'Eurocambra insta les institucions europees a "pressionar" Rajoy perquè accepti el diàleg. La líder del grup, Gabriele Zimmer, "espera" que el president del govern espanyol no apliqui l'article 155 o el 116 perquè seria "tirar gasolina al foc".

11:35 José Ignacio Zoido considera que l'1-O, els cossos policials espanyols "van tenir una resistència que va ser molt violenta, que a vegades van haver de vèncer", i agrega que "no hi ha hagut cap procés que pugui ser considerat un referèndum a Catalunya".

11:35 El ministre de l'Interior, José Ignacio Zoido, assegura que el govern espanyol no ha pres "cap mesura excepcional a Catalunya". En resposta al Congrés a una pregunta del líder d'En Comú Podem, Xavier Domènech, Zoido ha explicat que les forces i cossos de seguretat de l'Estat "s'han limitat exclusivament a complir els requeriments de l'autoritat judicial".

11:32 El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, compareix a les 12 per anunciar les mesures sobre Catalunya. Explicarà els acords adoptats en un Consell de Ministres d'urgència després de la declaració d'independència suspesa. #CMin A las 12:00 comparecencia de @marianorajoy tras reunión extraordinaria del Consejo de Ministros. #Directo: https://t.co/ckZ6ozlDtF pic.twitter.com/8yLYroPjox — La Moncloa (@desdelamoncloa) October 11, 2017

11:32 VÍDEO Macron diu que no pot mediar perquè no pot reconèixer Rajoy i Puigdemont al mateix nivell. Tensió entre le president francesc i el portaveu del Partit Verd Europeu, Daniel Cohn-Bendit, que retreu l'inacció a Europa davant el conflicte català.

11:08 El líder de Podem, Pablo Iglesias, considera que l'Estat "no es pot imposar per la força", i afegeix que, "per desgràcia, el govern va en la línia d'actuar com un partit i no com un govern", segons ha dit als passadissos del Congrés.

11:03 Eulàlia Reguant, com ja havia anunciat a mitjans de juny, deixa l'acta de diputada de la CUP i s'integrarà al grup municipal anticapitalista de l'Ajuntament de Barcelona.

10:59 Roquetes ofereix assistència jurídica als ferits en les càrregues policials de l'1-O. Un grup d'advocats voluntaris oferirà el servei gratuïtament.

10:49 Joan Coscubiela, portaveu parlamentari de Catalunya Sí que Es Pot (CSQEP), assegura que aplicar l'article 155 de la Constitució signficaria el "conflicte total".

10:40 Anna Erra, al costat de Puigdemont: «S'ha demanat un minut per fer la jugada final». L'alcaldessa de Vic trasllada tot el suport al president de la Generalitat i al Govern.

10:16 El PSC justifica l'absència de Núria Parlon a l'executiva del PSOE per qüestions de la seva agenda com a alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet.

10:22 El líder de Ciutadans, Albert Rivera, diu en una entrevista a Tele5 que l'oferta de diàleg de Puigdemont és un "xantatge inadmissible" i insisteix en l'aplicació de l'article 155 i dissoldre el Parlament. Per Rivera, Puigdemont és "un conductor suïcida".

10:14 L'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, no acudeix a l'executiva del PSOE, segons el Canal 24h de TVE. Parlon és la principal veu del PSC en la direcció del PSOE.

10:13 Un nou vídeo mostra com la policia espanyola va intentar atropellar independentistes a Barcelona. Diverses furgonetes del cos espanyol s'han desplegat per la capital catalana.

10:04 L'exministre d'Exteriors José Manuel García-Margallo diu en declaracions a TV3 que s''està davant d'un "cop d'estat en tota regla" i cal "retornar a la legalitat", però que el conflicte és polític i només s'encarrilarà "amb un marc constitucional diferent" i "no només amb mesures penals".

09:45 El PDECat Terrassa considera una "jugada mestra" la decisió de Puigdemont, informa Sergi Ambudio. El portaveu del grup municipal, Miquel Sàmper, no descarta que el Govern declari la independència "en qüestió de dies".Assegura que el president i el seu equip es mereixen "tota la confiança del món".

09:25 Mariano Rajoy conversa amb el líder de Ciutadans, Albert Rivera, pocs minuts abans de començar el consell de ministres sobre les mesures a aplicar a Catalunya.

09:24 El consell de ministres podria decidir enviar un requeriment al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, perquè aclareixi si aquest dimarts va declarar la independència. Seria el primer pas abans del procés per aplicar l'article 155 de la Constitució, que pot implicar la suspensió de l'autonomia.

09:22 Eulàlia Reguant, sobre si la CUP aturarà l'activitat al Parlament: "Debatrem si és necessari que continuem en lògica de política autonòmica".

09:00 Turull no fixa cap termini per declarar la independència. El conseller de Presidència ha ressaltat a Catalunya Ràdio la voluntat de diàleg de la Generalitat i ha deixat clar que si el govern de l'estat espanyol aplica l'article 155 "voldrà dir que no volen dialogar".

08:33 El conseller de Presidència Jordi Turull, no posa un termini per declarar la independència si no s'arriba a un diàleg amb l'estat espanyol. "Volem anar al segon plat i estem en el primer", ha dit al Matí de Catalunya Ràdio. "Si ahir fèiem una aposta pel diàleg, avui diem que som aquí, que posin hora i lloc per parlar-ne. Ara han de contestar si volen dialogar o si volen tirar pel dret", ha declarat Turull, després d'afirmar que "ningú ha de tenir cap dubte" del compromís de la Generalitat.

08:24 Jordi Turull, a Catalunya Ràdio: "Nosaltres no hem renunciat a res, però ens hem donat un temps mort per explorar el diàleg. Ahir varem fer un gran gest. Avui el govern espanyol té l'oportunitat de fer-ne un altre". El portaveu del Govern considera que avui sabrem si Rajoy s'obre al diàleg: "Si posa en marxa el 155 és clar que no".

08:01 PORTADES «La independència haurà d'esperar», destaca la premsa internacional. Els diaris de paper estrangers ressalten a les seves portades l'ajornament de la declaració d'independència.

07:28 Rajoy, entre l'oferta de diàleg i la «Fiesta de la Raza»; per Pep Martí. El govern espanyol analitzarà avui com colpeja Catalunya just en vigílies d'una Festa de la Hispanitat que es presenta sorollosa a Madrid.