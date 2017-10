Barcelona trosseja les obres del túnel i el parc de Glòries per evitar nous sobrecostos

A les obres de la plaça de Glòries de Barcelona hi poden arribar a treballar una vintena d'empreses diferents a partir de l'any que ve. L'Ajuntament de Barcelona ha decidit fraccionar al màxim els contractes per construir els túnels i el parc urbà: cada actuació s'executarà en cinc lots diferents de manera simultània, i cap empresa podrà guanyar-ne un com a molt. Segons la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, es tracta de "garantir un major control públic" i rebaixar el risc de caure en noves deficiències. Els retards i sobrecostos detectats fa mesos van fer que el govern municipal optés per rescindir el contracte de la primera fase dels túnels, aturar els treballs, modificar el projecte i licitar-lo de nou . L'Ajuntament va aprovar a finals de setembre en comissió el nou projecte de l'obra , amb un pressupost de 149,2 milions d'euros. Inclou el projecte modificat del túnel situat entre els carrers Badajoz i Castillejos (96,7 milions) i el projecte executiu actualitzat entre el carrer Badajoz i la Rambla del Poblenou (52,4 milions).El consistori ha tret a concurs l'obra civil dels túnels per un import de 79,5 milions d'euros, import que no inclou l'IVA, dividit en cinc lots. El nou projecte ha incorporat la segona fase dels túnels, la d'entre Badajoz i la Rambla del Poblenou, atenent així la principal demanda veïnal de construir-ho tot d'una. Com a novetat, l'Ajuntament ha anunciat que també es dividirà en cinc lots el del parc de Glòries, per un valor de 14,8 milions, import que tampoc inclou l'IVA. Aquesta actuació sortirà a concurs en els pròxims 15 dies.Segons el director general de l'empresa municipal BIMSA, Ángel Sánchez, es tracta de "diversificar" els riscos en la construcció. Sánchez ha estimat que, si per a cada lot guanya una Unió Temporal d'Empreses (UTE) formada per dues empreses, podran treballar simultàniament a Glòries un total d'una vintena. Preguntat per si això pot suposar dificultats de coordinació, ha assegurat que li sembla "molt més important" garantir que hi hagi diversificació que no pas "el problema que pot implicar la coordinació".Sanz ha recordat que van aturar les obres perquè "hi havia desajustos importantíssims en la seva execució i també econòmics", i pretenien "fer-ho de nou i fer-ho bé". La voluntat de fraccionar al màxim els treballs i evitar que cada empresa guanyi més d'un lot pretén, a més de reduir els riscos de noves deficiències, evitar baixes excessives en les ofertes que les empreses facin per l'obra. En l'anterior contracte de Glòries va ser del 24,5%.L'objectiu és reiniciar les intervencions dels túnels a principis del 2018, amb una durada prevista de l'obra civil de 32 mesos. D'acord amb el calendari establert, es preveu la posada en funcionament de tota la infraestructura el primer trimestre de l'any 2021, un cop licitades i executades les obres complementàries d'instal·lacions i acabats. Pel que fa al parc (Canòpia Urbana), les obres se centraran en l'àmbit Clariana –inclou una gran esplanada de gespa d'una hectàrea-, les obres també s'iniciaran el primer trimestre del 2018 i finalitzaran al cap d'un any.Actualment s'estan finalitzant els tràmits per a la liquidació del primer contracte d'obres, després que BIMSA notifiqués la resolució del contracte a la UTE formada per Comsa, Copisa Constructora Pirenaica, Benito Arnó e Hijos, i Romero Gamero a causa dels retards i sobrecostos. Els serveis jurídics municipals estan analitzant si poden excloure aquestes empreses de la licitació, però d'entrada s'hi poden presentar perquè encara no s'ha tancat aquesta liquidació, segons Sanz.

