Les claus de la independència d'Eslovènia: similituds i diferències amb Catalunya

Raül Romeva, en una conferència a Ljubljana (Eslovènia) Foto: ACN

Eslovènia es va separar de l'antiga Iugoslàvia a través d'una declaració unilateral d'independència. Al llarg de la història, ha estat un dels casos menys traumàtics d'independència, però no es va fer sense esforços i sacrificis.És un model que s'ha presentat en els darrers dies com a possible opció per aplicar a Catalunya. Però, quines van ser les claus de la independència d'Eslovènia? I les similituds i diferències amb el cas català?Iugoslàvia, 1990. Fa deu anys que ha mort el mariscal Tito, l'home que amb ma de ferro, però també amb un gran talent polític i pragmatisme, va construir la República Federativa Socialista de Iugoslàvia. Des de la seva desaparició, l'estat que aplega diverses nacionalitats comença a esberlar-se. El nacionalisme serbi es fa fort a Belgrad i vol recuperar poder centralitzador perdut. El nacionalisme d'Eslovènia -país que se sent més alpí i centreeuropeu que balcànic- es reforça, aplegant des de dirigents provinents del règim de Tito, com Milan Kucan, a joves universitaris i intel·lectuals.La derrota de la concepció eslovena de Iugoslàvia (un estat confederal) enfront la sèrbia (un federalisme fortament centralitzat) precipita els esdeveniments. Les tesis unitaristes de Slobodan Milosevic xoquen en el XIV congrés de la Lliga de Comunistes Iugoslaus amb les de l'eslovè Kucan. La fractura es precipita. El govern eslovè convoca un referèndum d'autodeterminació que Belgrad rebutja i considera il·legal. El mes de desembre de 1990 se celebra el referèndum, que dona un 94% dels vots en favor de la secessió. Croàcia farà el mateix en pocs mesos. Abans d'implantar el resultat del referèndum, el govern d'Eslovènia va proposar una negociació al govern central iugoslau, que va ser rebutjada per enèsima vegada.El 25 de juny de 1991, Eslovènia va tirar pel dret i va decretar una declaració unilateral d'independència. Dos dies abans, tant Europa com els Estats Units havien assegurat que no reconeixerien el nou país i que donaven suport a la unitat de Iugoslàvia.La independència d'Eslovènia va incloure una nova carta de diàleg que el govern central va tornar a ignorar. Llavors van seguir 10 dies de resistència de la població i d'una petita milícia contra l'atac ferotge de l'exercit iugoslau, que va deixar una quarantena de morts. Va ser l'anomenada Guerra dels Deu Dies.El conflicte es va resoldre aviat. La intervenció del govern alemany, encapçalat per Helmut Kohl, i dels Estats Units va ser decisiva per protegir Eslovènia i va obligar a decretar un alto el foc al potent exèrcit iugoslau. A canvi, el govern eslovè va suspendre durant tres mesos la declaració d'independència. La tensió va baixar, entre d'altres coses, a més, perquè l'exèrcit iugoslau (controlat per Sèrbia) ja començava a preparar-se per la guerra amb Croàcia.L'any següent, la independència d'Eslovènia va ser reconeguda pels països de la Unió Europea (UE). Trigaria més l'ingrés del país a la UE, que es produiria el 2004. Poc a poc, altres països s'hi van sumar i van anar reconeixent la independència del país bàltic. Actualment, Eslovènia és un país que forma part de la família europea i que presenta un creixement estable, que va venir després d'una forta crisi econòmica.A sota, podeu veure un vídeo de TV3 on es resumeix la via eslovena.

