Un tribut a l'alpinista Jordi Pons inaugurarà el Festival de Cinema de Muntanya de Torelló

L'alpinista Jordi Pons. Foto: Adrià Costa

Imatge de la presentació del festival a Torelló. Foto: Josep Maria Montaner.

La vila de Torelló ja ho té tot a punt per tornar a ser el centre neuràlgic del millor cinema a gran altura, del 10 al 19 de novembre de 2017. La 35a edició del Festival BBVA de Cinema de Muntanya fa un pas més per ampliar el ventall de propostes cinematogràfiques, tècniques i culturals. Tot això, amb l’objectiu de reforçar un model d’èxit internacional que avui el situa entre els festivals de cinema de muntanya més importants del món.La gran pantalla del teatre Cirvianum del municipi osonenc projectarà les millors pel·lícules sobre alpinisme, escalada, esports d’aventura i etnografia i natura; una de les grans apostes de l'edició 2017. Tot plegat, amb exposicions, xerrades i activitats especialitzades que completaran un certamen únic que és coorganitzat per la Fundació Festival de Cinema de Muntanya, la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA CX.Per tercer any consecutiu, el Festival BBVA de Cinema de Muntanya converteix l’acte inaugural en l’escenari perfecte per recordar els grans èxits dels catalans a alta muntanya. L’any 2015 va ser un espectacle dedicat al quarantè aniversari dels primers catalans que van coronar un vuit mil i el 2016 la inauguració va recordar les millors fites dels escaladors de casa nostra. Aquesta vegada, el Festival donarà el tret de sortida a la 35a edició amb un tribut a la figura de Jordi Pons, en un acte que servirà per reconèixer els grans mèrits de l’alpinista català.Pons, al costat d’Anglada, Guillamón, Pokorski, Cerdà, Civis i molts altres, van ser els referents d’una nova generació que a la dècada dels cinquanta van iniciar una activitat important a tots els nivells i a totes les serralades del món. Una punta de llança que va situar l’alpinisme català al nivell que li corresponia durant els anys seixanta i setanta. Les grans parets alpines, els Andes, l'Hindu Kush o l'Himàlaia van ser testimonis de les grans gestes d'aquests pioners, de manera que avui no es podria entendre el nostre alpinisme sense la seva contribució. Jordi Pons va documentar mitjançant el cinema, moltes de les seves aventures.La secció competitiva tornarà a ser l’eix vertebrador del Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló. Durant els deu dies de certamen es projectaran 44 pel·lícules que optaran a endur-se la Flor de Neu d’Or. Tot plegat, després d’una selecció feta entre un total de 119 propostes cinematogràfiques rebudes i de 27 països diferents. Aquestes xifres mantenen l’exitosa tendència dels últims anys i situen la del 2017 com una de les millors edicions del Festival en quant a quantitat i qualitat de les pel·lícules presentades.Una prova més de l’abast internacional del certamen és que torna a ser l’escenari elegit per estrenar a Europa diverses produccions. És el cas de Dirtbag: the legend of Fred Beckey, un llargmetratge dirigit per Dave O’Leske i que narra els 94 anys d’història d’aquest escalador americà que s’ha atrevit amb les parets més difícils del planeta. El mateix equip productor ja va deixar petjada al Festival l’any 2013 després de guanyar la Flor de Neu d’Or per K2. Siren of the Himalayas. També s’estrenarà a Torelló Last nomads of Everest, un retrat de quina manera subsisteixen les últimes famílies nepaleses que encara viuen de la ramaderia a 4.000 metres d’altitud, a més de dues pel·lícules animades: Modern dinosaurs, vinguda des de Nova Zelanda, i Uruca II, Bugaboos edition, del Canadà.El ressò internacional forjat al llarg del les 35 edicions situa el Festival com una de les cites obligatòries per a molts directors. Entre els realitzadors habituals, aquest any hi figura el del Fulvio Mariani –diverses vegades premiat a Torelló– amb la seva darrera producció sobre la ruta de la seda To the origins of the skiing. També, hi serà el francès François Damilano, que juntament amb Sophie Lavaud, persegueixen els catorze vuit mil, aquesta vegada, amb K2. Une journée particulière. I uns habituals del certamen com els germans Anne, Véronique i Erik Lapied –que fa dos anys van recollir a Torelló el premi de la International Alliance for Mountain Film– tornaran a ser-hi per presentar Dessine-moi un chamois.En clau catalana, Jordi Canyigueral arriba al teatre Cirvianum amb la seva darrera producció, Common Ground, filmada a Sibèria i on els germans Pou i Hansjörg Auer intenten escalar algunes parets fins ara inexplorades. L'equip català capitanejat per Jaume Altadill ha escollit el de Torelló com l’escenari perfecte per fer l’estrena mundial de la pel·lícula Vignemale paret nord, 60 anys més tard, que es projectarà fora de competició i dins la sessió Premier. La pel·lícula demostra de quina manera el gran Jordi Pons va ser capaç de completar la paret més alta del Pirineu amb 83 anys.

