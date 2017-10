Rajoy requereix a Puigdemont que aclareixi si ha declarat la independència abans d'aplicar el 155

Mariano Rajoy, aquest dimecres a la Moncloa. Foto: La Moncloa

Els socialistes espanyols consideren que Catalunya està en una situació de "desgovern" i manté que Puigdemont vol "eludir responsabilitats jurídiques"

El govern espanyol ha optat per enviar un requeriment al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, com a pas previ a aplicar l'article 155 de la Constitució , cosa que pot implicar suspendre l'autonomia catalana. Així ho ha anunciat el propi Mariano Rajoy des de la Moncloa. El requeriment exigeix al president de la Generalitat que aclareixi els termes de la seva intervenció d'aquest dimarts al Parlament i si va declarar la independència.Rajoy ha arrencat carregant contra la "confusió" generada pels esdeveniments al Parlament i, sense atendre preguntes -la compareixença ha durat menys de quatre minuts- i ha procedit a detallar el requeriment. El mecanisme d'activació del 155 l'ha decidit l'executiu en un consell de ministres extraordinari malgrat la decisió de Puigdemont de suspendre la declaració formal d'independència durant "unes setmanes" per donar temps al diàleg i a la negociació "Cal tornar a la tranquil·litat amb la major brevetat possible", ha assenyalat el màxim dirigent del PP, que observa un "clamor" per tornar a la "seguretat jurídica". "Seguiré actuant com fins ara, amb prudència i responsabilitat, tenint sempre present el benestar dels catalans i del conjunt dels espanyols", ha assenyalat Rajoy. L'article 155 és un mecanisme per controlar les comunitats autònomes i forçar-les a "complir les seves obligacions" i "protegir l'interès general" . Es pot activar davant dos supòsits: si una comunitat incompleix "les obligacions que la Constitució o altres lleis li imposin" i en cas que actuï "de forma que atempti greument l'interès general d'Espanya". A la Moncloa creuen que una declaració unilateral d'independència (DUI) vulneraria els dos punts.L'aplicació de l'article no és estrictament immediata, però sí que es podria fer en pocs dies. D'entrada, i abans que res, el govern espanyol ha d'enviar un "requeriment" a Puigdemont perquè compleixi amb les seves obligacions o deixi d'actuar com ho està fent. En cas de no ser atès, el govern espanyol "podrà adoptar les mesures necessàries per obligar" Catalunya al "compliment forçós" de les obligacions eludides. Haurà de comptar, en tot cas, amb l'aprovació de la majoria absoluta del Senat.El procediment que regula el Senat exigeix que el govern espanyol enviï al president de la cambra una proposta amb les mesures concretes que planteja i que han de ser debatudes en la Comissió General de Comunitats Autònomes, que ha de demanar al president autonòmic afectat les al·legacions que consideri oportunes. La proposta final haurà de votar-se en el ple, on el PP té majoria absoluta. Una de les primeres mesures que podria implicar el 155 podria ser que el govern espanyol assumís el control dels Mossos d'Esquadra.La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ja va desautoritzar aquest dimarts el discurs de Puigdemont, de qui va dir que "no sap on va ni amb qui vol anar-hi". La número dos de l'executiu de Rajoy va criticar la "incertesa" provocada per Puigdemont i que la Generalitat vulgui exhibir els resultats de l'1-O perquè "aquell referèndum" va ser il·legal i no té una majoria de catalans al darrere. "No es poden treure conseqüències d'una llei que no existeix", va afirmar la número dos del govern espanyol, i va rebutjar tota possibilitat de diàleg o de mediació.Per la seva banda, Rajoy es va reunir a la Moncloa amb el líder del PSOE, Pedro Sánchez, poc abans de la compareixença de la vicepresidenta. El president espanyol busca el suport dels altres dos partits constitucionalistes per mirar de consensuar una posició comuna enfront la Generalitat. El secretari general socialista s'ha mostrat fins ara reticent a l'aplicació del 155, tot i que també ha anunciat el seu suport a la resposta que apliqui l'estat social de dret . Aquest matí Rajoy es reuneix amb Albert Rivera, de qui ja sap que és partidari d'intervenir l'autonomia.El secretari d'Organització del PSOE, José Luís Ábalos, va assegurar que, després d'escoltar el discurs de Puigdemont, estan "decebuts" i que no saben com interpretar-lo. Opina que l'oferta de diàleg que ha fet "no és franca" perquè, segons Ábalos, una cosa és la que ha dit al Parlament (on en la mateixa frase ha declarat la República catalana i després l'ha donat per suspesa) i una altra allò que es recull a la declaració signada per Junts pel Sí i la CUP.A la gent de bona fe la invitació al diàleg li haurà sembla una iniciativa lloable però després no es constata quan veiem el manifest", va valorar Ábalos, que acusa el Govern d'abusar "de la bona fe de la gent". El secretari d'Organització considera que l'objectiu de Puigdemont és "eludir responsabilitats jurídiques". A més, va afirmar que Catalunya està en situació "de desgovern" i demana al president Puigdemont que aclareixi "en quins paràmetres de legalitat es mou".Per la seva banda, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, va exigir al govern de Rajoy que intervingui ja, "sense complexos i sense mediacions". Rivera va reclamar que l'executiu del PP intervingui l'autonomia i convoqui eleccions al Parlament. Va dir que "no podem permetre que es consolidi el cop contra la democràcia", un cop que, segons ell, ha estat "tou" gràcies a les mobilitzacions que s'han produït en defensa de la unitat d'Espanya i gràcies al discurs del rei.

