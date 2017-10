Rajoy compareix a les 12.00 h per informar de la resposta a la declaració de Puigdemont

🔴Puigdemont proclama la independencia y pide al Parlament q la suspenda para iniciar un proceso d diálogo. Un golpe al sentido común #10Oct pic.twitter.com/JBeDKMrGJn — PP Barcelona (@PPBarcelona_) 10 d’octubre de 2017

🔴 Puigdemont y sus cómplices están fuera de la Ley, pero Cataluña sigue y seguirá siendo España. El Estado de Derecho responderá. 🇪🇸 #10Oct pic.twitter.com/a7pDnfQ3Lk — Cristina Cifuentes (@ccifuentes) 10 d’octubre de 2017

Mariano Rajoy ha presidit un consell de ministres extraordinari per estudiar les mesures a aplicar contra la Generalitat, com ara si activa el procés per recórrer a l'article 155 de la Constitució, el qual pot implicar suspendre l'autonomia . Rajoy preveu comparèixer a les 12.00 h per explicar la decisió que s'ha pres en el consell de ministres. L'executiu podria decidir enviar un requeriment previ al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, perquè aclareixi si aquest dimarts va declarar la independència.La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ja va comparèixer aquest dimarts després de la decisió de Puigdemont de suspendre la declaració formal d'independència durant "unes setmanes" per donar temps al diàleg i a la negociació. Des de la Moncloa es va titllar d'"inadmissible" el discurs del president català des del primer moment.La vicepresidenta va desautoritzar el discurs de Puigdemont, de qui va dir que "no sap on va ni amb qui vol anar-hi". La número dos de l'executiu de Rajoy va criticar la "incertesa" provocada per Puigdemont i que la Generalitat vulgui exhibir els resultats de l'1-O perquè "aquell referèndum" va ser il·legal i no té una majoria de catalans al darrere. "No es poden treure conseqüències d'una llei que no existeix", va afirmar la número dos del govern espanyol, i va rebutjar tota possibilitat de diàleg o de mediació.Per la seva banda, Rajoy va reunir a la Moncloa amb el líder del PSOE, Pedro Sánchez, poc abans de la compareixença de la vicepresidenta. El president espanyol busca el suport dels altres dos partits constitucionalistes per mirar de consensuar una posició comuna enfront la Generalitat. El secretari general socialista s'ha mostrat fins ara reticent a l'aplicació del 155, tot i que també ha anunciat el seu suport a la resposta que apliqui l'estat social de dret . Aquest matí Rajoy es reuneix amb Albert Rivera, de qui ja sap que és partidari d'intervenir l'autonomia.Mariano Rajoy va seguir la sessió del parlament de Catalunya des de la Moncloa, junt amb els seus principals col·laboradors, amb la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría i amb el ministre de Justícia, Rafael Catalá.Des de l'inici de la intervenció de Puigdemont, en el Partit Popular van començar a sorgir veus que es pronuncien en un sentit de duresa, començant pel PP de Barcelona:Dirigents rellevants del partit també es van posicionar. Una de les que ho va fer primer va ser la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, qui va fer una piulada en què no deixava lloc al dubte:El secretari d'Organització del PSOE, José Luís Ábalos, va assegurar que, després d'escoltar el discurs de Puigdemont, estan "decebuts" i que no saben com interpretar-lo. Opina que l'oferta de diàleg que ha fet "no és franca" perquè, segons Ábalos, una cosa és la que ha dit al Parlament (on en la mateixa frase ha declarat la República catalana i després l'ha donat per suspesa) i una altra allò que es recull a la declaració signada per Junts pel Sí i la CUP.A la gent de bona fe la invitació al diàleg li haurà sembla una iniciativa lloable però després no es constata quan veiem el manifest", va valorar Ábalos, que acusa el Govern d'abusar "de la bona fe de la gent". El secretari d'Organització considera que l'objectiu de Puigdemont és "eludir responsabilitats jurídiques". A més, va afirmar que Catalunya està en situació "de desgovern" i demana al president Puigdemont que aclareixi "en quins paràmetres de legalitat es mou".Per la seva banda, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, va exigir al govern de Rajoy que intervingui ja, "sense complexos i sense mediacions". Rivera va reclamar que l'executiu del PP intervingui l'autonomia i convoqui eleccions al Parlament. Va dir que "no podem permetre que es consolidi el cop contra la democràcia", un cop que, segons ell, ha estat "tou" gràcies a les mobilitzacions que s'han produït en defensa de la unitat d'Espanya i gràcies al discurs del rei.

