00:49 El PSOE critica que l'oferta de diàleg de Puigdemont "no és franca" i que busca "eludir responsabilitats jurídiques”. El portaveu José Luís Ábalos diu que esperaran a les decisions del Consell de Ministres de dimecres abans de prendre cap decisió a nivell de partit.

22:33 Santamaría anuncia també que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, busca els suports per les mesures que aprovarà demà el consell de ministres. Rajoy compareixerà demà.

22:33 Santamaría: "El govern espanyol decidirà demà els pròxims passos després de la sessió d'avui al Parlament".

22:32 Santamaría: "Ni Puigdemont ni ningú pot treure conclusions d'una llei que no existeix i d'un referèndum que no s'ha fet".

22:32 Santmaría: "El discurs de Puigdemont és el d'algú que no sap on és ni on va. El govern no pot acceptar que es doni validesa a la llei catalana del referèndum perquè està suspesa pel TC".

22:30 Rajoy convoca consell de ministres a les 9 del matí per decidir si aplica l'article 155. Informa Pep Martí.



22:29 Compareix la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, per valorar el discurs de Carles Puigdemont i informa d'un consell de ministres extraordinari per demà a les 9 del matí.

22:28 Girona rep el discurs de Puigdemont entre el desencís i l'esperança. Unes 5.000 persones omplen la plaça del Vi per escoltar el president i clamen a favor de la independència de Catalunya. Informa Xavier Borràs.



22:28 Arran: "Estem assistint a una traïció inadmissible. Avui Puigdemont frena el mandat popular clar i rotund de l'1-O".

22:17 Albert Rivera ha estat en contacte permanent amb Mariano Rajoy i tots dos dirigents analitzaran demà en detall la situació.

22:11 Pedro Sánchez va camí de la Moncloa per reunir-se amb Mariano Rajoy i avaluar la situació. El govern espanyol considera molt greu la situació i podria activar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

22:10 Òmnium i ANC demanen a Puigdemont que fixi un termini per a la mediació. Jordi Cuixart i Jordi Sànchez demanen a la gent que va votar a l'1-O que no se senti malament per la decisió "valenta" d'un president de la Generalitat sotmès "a molta pressió. Informa Sara González.

22:02 "Constituïm la República catalana com a estat independent": la declaració signada per JxSí i la CUP. El text, que Puigdemont ha deixat en suspens per obrir un període de negociació i mediació, apel·la a l'obertura del procés constituent. Per Ferran Casas, Oriol March i Arnau Urgell.

21:49 El tinent d'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, afirma que és "inexcusable" no aprofitar l'oportunitat per al diàleg. Si hi ha oportunitat pel #diàleg és inexcusable no aprofitar-la — Collboni BCN (@jaumecollboni) October 10, 2017

21:42 Núria Marín, alcaldessa socialista de l'Hospitalet: "Avui Puigdemont ha fet un gest de responsabilitat, no ha proclamat la independència. Ara, diàleg".

21:41 L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, agraeix a Puigdemont "l'aposta clara pel diàleg i la mediació". "Ara Rajoy i la resta de forces polítiques s'han de moure", ha dit Colau a través de Twitter.

21:37 «Le Monde»: «Puigdemont promet la independència i apel·la al diàleg», al recull de premsa internacional. Els principals mitjans europeus recullen les paraules del president català i el desig de continuar les negociacions per resoldre el conflicte amb el govern espanyol

21:29 Jordi Cuixart, president d'Òmnium, demostra la "plena satisfacció" pel reconeixement del resultat de l'1-O. Cuixart demana, però, "dates acotades pel procés de validació".

21:25 Jordi Sànchez, president de l'ANC, assegura que Puigdemont ha hagut de gestionar una "gran pressió" i agraeix la decisió "responsable" del president per facilitar el diàleg. El dirigent sobiranista assegura que ningú dels que van anar a votar l'1-O pot sentir-se malament per la decisió "valenta" de Puigdemont.

21:05 No hi ha torn de rèplica de Carles Puigdemont i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, aixeca la sessió.

21:03 Corominas: "Avui teníem tres opcions: no reconèixer el resultat de l'1-O, aplicar la llei de transitorietat sense dialogar o assumir els resultats, apostar per la independència i estendre la mà a tothom per omplir de contingut la República".

21:01 Corominas: "Volem mediació perquè el govern de l'Estat faci política i deixi de fer servir la violència policial i judicial contra Catalunya".

20:59 Corominas: "No oblidarem mai la decebedora intervenció del rei. Es va posar d'acord amb un sector i contra la majoria de catalans".

20:58 El líder dels comuns, Xavier Domènech, celebra el "pas endavant" del Govern per "crear un escenari de diàleg" i demana que aquest pas sigui "correspost" per part del govern espanyol.

20:58 Corominas: "No oblidarem mai uns jutges i una Fiscalia que han treballat a favor del govern del PP per perjudicar Catalunya".

20:57 Alguns dels manifestants que queden al passeig Lluís Companys xiulen al portaveu de JxSí, Lluís Corominas. Pocs minuts abans, les paraules d'Anna Gabriel han estat fortament aplaudides.

20:57 ANÀLISI del subdirector de NacióDigital, Ferran Casas. Puigdemont tira del seu crèdit i posa la pilota al terrat de Rajoy. El president espera que el món econòmic i la comunitat internacional valorin la “suspensió” de la declaració d'independència mentre ell intenta mantenir la unitat interna.

20:56 La CUP, a Puigdemont: «Negociació i mediació, amb qui?». La formació anticapitalista mostra el seu desacord amb el discurs del president de la Generalitat i diu que "no pensa renunciar" a la proclamació de la República. Informen Joan Serra Carné i Oriol March.

20:54 Corominas recorda els catorze detinguts "per motius polítics", els 700 alcaldes citats a declarar "perquè a un fiscal li va agafar aquesta dèria" i als 900 ferits del dia del referèndum. "Això ens avala per fer la declaració que fem avui".

20:52 Torn ara pel president del grup parlamentari de Junts pel Sí, Lluís Corominas: "Assumim els resultats de l'1 d'octubre. Assumim que tirarem endavant" el resultat del referèndum de l'1 d'octubre.

20:52 El Govern té redactada una declaració d'independència que signaran els diputats. Es farà després del ple, en el qual Carles Puigdemont ha deixat en suspens la decisió a l'espera de senyals de diàleg per part de l'Estat i d'Europa. Informen Ferran Casas i Oriol March.

20:51 Gordó: "Catalunya va exercir el dret a decidir l'1-O malgrat tots els obstacles". L'exdiputat de Junts pel Sí se solidaritza amb els ferits el dia del referèndum.

20:50 Germà Gordó, diputat no adscrit, tanca les intervencions dels grups de l'oposició: "Sempre defensarem el dret a decidir a Catalunya i Occitània".

20:49 Gabriel: "Avui no hi ha cap derrota que valgui. Avui iniciem una nova etapa de lluita. Avui ja no podem suspendre els efectes de més de dos milions de persones".

20:48 Gabriel: "Hem vingut a construir una república que potser fa por als poderosos però que alberga esperances".