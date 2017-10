La CUP estudiarà si abandona el Parlament fins que es proclami la independència

Quim Arrufat, portaveu del secretariat nacional de la CUP, ha assegurat aquest dimarts que la confiança cap al Govern ha quedat "tocada" per les formes amb les quals s'han recollit els resultats de l'1-O i per la manera com s'ha fet la declaració -i la posterior suspensió- de la independència de Catalunya. Segons els socis de Junts pel Sí, el termini que s'ha de donar a la mediació internacional ha de ser com a molt d'un mes."Regna un cert desconcert per com ha estat organitzada la jornada d'avui", ha arrencat Arrufat, que ha comparegut després que els diputats anticapitalistes signessin la declaració de la independència. "Treballarem per fer-la efectiva en els propers dies", ha insistit el portaveu anticapitalista. Al mateix temps, però, hi ha hagut retrets inequívocs cap a la manera com s'ha dut a terme el ple d'aquest dimarts. "És una posició que no hem pogut alterar. Ha estat impossible", ha afegit el portaveu del secretariat nacional de la CUP, que no s'ha estalviat les referències al Govern, el PDECat i ERC.Els guions s'han canviat, diu, una hora abans que comencés el ple. "Puigdemont ens ha dit que era convenient oferir un diàleg i, abans de proclamar la República, suspendre la declaració. I això no ho avalem", ha apunta Arrufat. "Som ferms partidaris del diàleg, i també de la mediació, però tocava proclamar la independència donant continuïtat als resultats", ha destacat el portaveu anticapitalista.Segons Arrufat, cal un "instrument" que "protegeixi" els ciutadans d'aquells qui volen "vulnerar" els seus drets. "Volem expressar que la confiança establerta ha quedat tocada, no trencada, però sí tocada", ha volgut deixar clar Arrufat.La CUP ha detallat que es planteja mesures de pressió per evitar que es demori el període de mediació. "Hem de tenir un límit, un horitzó", ha exposat el portaveu dels anticapitalistes. Per això, Arrufat ha anunciat que la formació deixa en mans del consell polític la decisió de suspendre la seva "activitat parlamentària ordinària". "Veníem a convocar el referèndum i a ser conseqüents per proclamar la República", ha detallat, abans de recordar que no assumiran el retorn a l'escenari autonòmic.Arrufat ha donat una "validesa escassa" a la declaració d'independència que el Govern, Junts pel Sí i la CUP han signat després del ple. Ha definida aquesta declaració com un document de contingut "polític" que, per tenir "validesa jurídica", haurà de ser signada, al seu entendre, en seu parlamentària.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)