La CUP, a Puigdemont: «Negociació i mediació, amb qui?»

La CUP ha mostrat la seva discrepància amb el discurs del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i s'ha mostrat disposada a continuar lluitant per assolir l'horitzó de la República catalana. La diputada Anna Gabriel ha posat en dubte l''èxit del període de mediació que ha proposta Puigdemont i l'ha instat a no decebre la voluntat d'una majoria de catalans. "Negociació i mediació, amb qui?", s'ha preguntat Gabriel, que ha subratllat que l'estat espanyol "nega drets civils i bàsics fonamentals".La formació anticapitalista, que ha detallat que ha conegut el contingut final del discurs de Puigdemont pocs minuts abans de l'inici del ple, ha subratllat que "no pensa renunciar" a la proclamació de la República. "No podem suspendre els efectes de la voluntat de més de dos milions de persones", ha subratllat Gabriel, en referència als ciutadans que van participar en el referèndum de l'1 d'octubre. "L'únic mitjà de negociació amb l'Estat és la República catalana", ha reblat la diputada."No volem ser meres peces en un tauler de joc. No ens volem sotmeses, ens volem lliures i organitzades. Hem vingut a fer una República oberta al món, que alberga esperances a molta gent senzilla, amn el pa, el sostre i el treball com a drets fonamentals. Una República feminista, que dibuixi un nou marc de relacions internacionals, on l'odi no hi tingui cabuda", ha traçat Gabriel. En un inici, la CUP tenia preparada una intervenció coral de tots els seus diputats que s'ha anul·lat perquè Puigdemont ha deixat en suspens la declaració "No hi pensem renunciar. Avui iniciem una nova etapa de lluita. No podem suspendre la voluntat de més de dos milions de persones. Defensarem la República de cara al món", ha assegurat la diputada anticapitalista en la seva intervenció.

