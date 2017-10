«Spiegel online»: «Puigdemont deixa en suspens la independència»

Le Monde destaca les paraules de Puigdemont i la negativa de Rajoy a acceptar el diàleg

The New York Times recull la declaració de Puigdemont al Parlament aquest dimarts

"Catalunya serà independent en forma de República", recull el titular de Libération

Als pocs minuts que el president Carles Puigdemont proclamés la independència de Catalunya, els principals mitjans europeus ja es feien ressò del seu discurs. De fet, durant les hores prèvies a la compareixença al Parlament les portades ja mostraven un seguiment al minut, amb connexions en directe amb corresponsals estrangers. A diferència del que pensen des del govern espanyol, tots els titulars recullen la voluntat de diàleg proposada per Puigdemont i la negativa de Rajoy d'una intermediació i més converses."Carles Puigdemont ha mantingut a propòsit l'ambigüitat per complicar la resposta de Madrid", ha publicat el rotatiu francès. Le Monde interpreta que al no declarar oficialment la independència no se li pot retreure que no hagi intentat la via del diàleg. "Però Madrid ja ha anunciat que considera el discurs del president català com una declaració "implícita" d'independència". "Spain Catalan crisis: Puigdemont seeks independence talks". La cadena de televisió britànica repassa tots els impediments que el govern català ha tingut fins a arribar a la declaració d'avui al Parlament. I recull les paraules del govern espanyol al considerar "d'inacceptable la independència". En el resum dels dies anteriors dona els resultats del referèndum, "amb un 90% de votants a favor de la independència, amb una participació del 43%". "Catalan Leader Says Region Has Earned Independence, but Calls for Talks With Madrid". El prestigiós mitjà nord-americà escriu que Puigdemont ha fet un discurs ambigu i que ha suspès la independència a canvi de diàleg. "El president català ha pronunciat que Catalunya s'ha guanyat el dret de convertir-se en un Estat independent en forma de república", però que aquesta serà ajornada unes setmanes. "El govern espanyol i els partits independentistes han rebutjat la seva decisió".Segons el diari britànic, Puigdemont ha lliurat "d'un enfrontament sense precedents a Catalunya amb el govern espanyol en anunciar unes setmanes de treva per continuar les negociacions amb l'esperança de solucionar el conflicte en una de les pitjors crisis de la política espanyola dels darrers 40 anys". The Guardian també recorda que el "90% dels catalans que van votar l'1 d'octubre volien la independència i la repressió policial contra la ciutadania indefensa". "Puigdemont setzt Unabhängigkeit aus " ("Puigdemont deixa en suspens la independència") . El diari alemany destaca que Puigdemont ha pres el camí de la raó en l'últim moment. "En una aventura audaç ha triat la via del diàleg, la mediació i la negociació". L'Spiegel online també apunta que la crisi encara "està lluny de ser resolta i que una solució pacífica és possible".: " Separatisten ohne Plan " (Els separatistes sense pla) "Enttäuschung und Verständnis" ("Decepció i comprensió").

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)