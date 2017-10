El Govern té redactada una declaració d'independència que signaran els diputats

Els diputats que conformen la majoria independentista -Junts pel Sí i la CUP- tindran ocasió de signar un redactat de la declaració de l'estat català quan acabi el debat parlamentari d'aquest dimarts, segons fonts consultades per. Aquest text, que fa setmanes que es cou entre els diferents actors del sobiranisme, no entra encara en vigor perquè Puigdemont ha assegurat que se suspèn per promoure el diàleg amb l'Estat i fer una mediació amb Europa que encara no està plantejada oficialment.La CUP no ha rebut de bon grat el discurs de Puigdemont i, de fet, no l'han aplaudit. Tampoc ho han fet els tres diputats de Demòcrates. Els anticapitalistes han indicat en un tuit que avui havien anat al Parlament a "proclamar la República" . Fonts del PDECat consultades assenyalen que la decisió del president "era l'única possible" perquè "posa a la teulada de Mariano Rajoy" la voluntat de dialogar.

