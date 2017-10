CSQEP celebra el «coratge» de Puigdemont per obrir pas al diàleg

El discurs del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, posa una pista d'aterratge a Catalunya Sí que es Pot i els "comuns". Ha modulat prou el discurs com per garantir que els diferents accents de l'independentisme s'hi sentin representats i, tal i com va demanar aquest dilluns l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, Puigdemont ha ajornat els efectes de la declaració d'independència per donar pas a una mediació. La prova més evident d'aquesta comunió ha estat la resposta del president de CSQEP, Lluís Rabell, que ha celebrat el "coratge" del president per obrir un temps per al diàleg.Rabell ha considerat que la suspensió dels efectes de la llei de transitorietat suposa una "oportunitat" per a un diàleg que, ha reconegut, és difícil que es doni per part de l'Estat després de veure que el rei ha decidit exercir com a "institució bel·ligerant" i no d'àrbitre. El dirigent de CSQEP ha reconegut que l'1-O va ser una "formidable mobilització catalana" però que declarar la independència a partir dels seus resultats era "perillós" perquè no hi ha "ni la legitimitat ni la força" per fer-ho.

