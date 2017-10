«Avui hem vingut a proclamar la República»: la reacció de la CUP al discurs de Puigdemont

21:00 ANÀLISI Puigdemont tira del seu crèdit i posa la pilota al terrat de Rajoy. El president espera que el món econòmic i la comunitat internacional valorin la "suspensió" de la declaració d'independència mentre ell intenta mantenir la unitat interna. Per Ferran Casas.



20:59 Corominas: "No oblidarem mai la decebedora intervenció del rei. Es va posar d'acord amb un sector i contra la majoria de catalans".

20:58 El líder dels comuns, Xavier Domènech, celebra el "pas endavant" del Govern per "crear un escenari de diàleg" i demana que aquest pas sigui "correspost" per part del govern espanyol.

20:58 Corominas: "No oblidarem mai uns jutges i una Fiscalia que han treballat a favor del govern del PP per perjudicar Catalunya".

20:57 Alguns dels manifestants que queden al passeig Lluís Companys xiulen al portaveu de JxSí, Lluís Corominas. Pocs minuts abans, les paraules d'Anna Gabriel han estat fortament aplaudides.

20:57 ANÀLISI del subdirector de NacióDigital, Ferran Casas. Puigdemont tira del seu crèdit i posa la pilota al terrat de Rajoy. El president espera que el món econòmic i la comunitat internacional valorin la “suspensió” de la declaració d'independència mentre ell intenta mantenir la unitat interna.

20:56 La CUP, a Puigdemont: «Negociació i mediació, amb qui?». La formació anticapitalista mostra el seu desacord amb el discurs del president de la Generalitat i diu que "no pensa renunciar" a la proclamació de la República. Informen Joan Serra Carné i Oriol March.

20:54 Corominas recorda els catorze detinguts "per motius polítics", els 700 alcaldes citats a declarar "perquè a un fiscal li va agafar aquesta dèria" i als 900 ferits del dia del referèndum. "Això ens avala per fer la declaració que fem avui".

20:52 Torn ara pel president del grup parlamentari de Junts pel Sí, Lluís Corominas: "Assumim els resultats de l'1 d'octubre. Assumim que tirarem endavant" el resultat del referèndum de l'1 d'octubre.

20:52 El Govern té redactada una declaració d'independència que signaran els diputats. Es farà després del ple, en el qual Carles Puigdemont ha deixat en suspens la decisió a l'espera de senyals de diàleg per part de l'Estat i d'Europa. Informen Ferran Casas i Oriol March.

20:51 Gordó: "Catalunya va exercir el dret a decidir l'1-O malgrat tots els obstacles". L'exdiputat de Junts pel Sí se solidaritza amb els ferits el dia del referèndum.

20:50 Germà Gordó, diputat no adscrit, tanca les intervencions dels grups de l'oposició: "Sempre defensarem el dret a decidir a Catalunya i Occitània".

20:49 Gabriel: "Avui no hi ha cap derrota que valgui. Avui iniciem una nova etapa de lluita. Avui ja no podem suspendre els efectes de més de dos milions de persones".

20:48 Gabriel: "Hem vingut a construir una república que potser fa por als poderosos però que alberga esperances".

20:47 Gabriel: "Ens mantenim fermes en el nostre objectiu. Ens refermem en la voluntat de trencar les cadenes del règim del 78. Volem un sistema que no sigui hereu del franquisme".

20:47 Els manifestants que queden al Passeig Lluís Companys aplaudeixen Anna Gabriel quan critica la suspendió de la declaració d'independència.

20:45 Gabriel: "Nosaltres no podem suspendre els efectes de res. Negociació? Amb qui? Amb un estat espanyol que ens nega drets fonamentals?".



20:44 Gabriel: "A Europa podem oferir una república que es construeixi sobre els drets civils on tothom hi càpiga, però no la por i el racisme. Una república internacionalista: som independentistes sense fronteres".

20:43 CSQEP celebra el «coratge» de Puigdemont per obrir pas al diàleg. El discurs del president de la Generalitat apropa els independentistes tant al grup liderat per Lluís Rabell com als "comuns".

20:41 Anna Gabriel: "Volíem explicar al món que hem hagut de fer un referèndum sota ocupació militar i policial".

20:40 Torn de la CUP. Anna Gabriel explica que tenien prevista una intervenció en diferents idiomes per a tot el món: "Una intervenció que prosseguia a la proclamació de la república catalana. Avui tocava exactament fer això. Potser avui hem perdut una ocasió per fer-ho". Seguiu aquí la seva intervenció.

20:39 Arrimadas i Iceta censuren Puigdemont i reclamen eleccions. La líder de C's critica que "una declaració suspesa, en diferit o a terminis segueix sent una declaració d'independència" i el del PSC retreu que "no pot suspendre allò que no s'ha proclamat. Per Sara Gonzàlez i Roger Tugas.

20:38 Albiol: "Arribarà el dia que molts de vostès negaran haver format part d'aquest progrés de segregació".

20:36 Albiol, a Puigdemont: "Anunciï que renuncia a la independència i a consumar el cop d'Estat".

20:36 Albiol, a Puigdemont: "De què vol dialogar? De com destruir la unitat d'Espanya? De en quant temps els catalans deixen de ser espanyols?".

20:33 El govern espanyol refusa el diàleg i considera declarada la independència. Mariano Rajoy ja té sobre la taula l'aplicació de l'article 155 i podria ser imminent una reunió extraordinària del consell de ministres. Informa Pep Martí.

20:33 Albiol: "Espanya no és una ocurrència ni un invent artificial. Som la nació més antiga d'Europa!".

20:32 Albiol: "La Catalunya oblidada pel nacionalisme ja no calla. Vam ser un milió de persones que vam dir 'sí' a la democràcia i a la llibertat".

20:28 Intervé ara Xavier García Albiol, que assegura que una "majoria de catalans i de la resta d'Espanya i d'Europa veuen atònits l'acte subversiu que vol derrocar l'estat de dret". Seguiu la seva intervenció aquí.

20:27 El Govern té redactada una declaració de la independència que serà signada almenys pels diputats de Junts pel Sí.

20:25 Pablo Iglesias reacciona a la declaració del president de la Generalitat: "Puigdemont no ha declarat la independència. Demanem a Rajoy que assumeixi el diàleg, les vies polítiques, i escolti també Europa".



20:24 Rabell afirma que CSQP s'oposa "a les amenaces del govern de Rajoy i que el Govern faci tot el possible per frenar la confrontació".

20:23 Rabell reivindica "les veus que defensen una consulta pactada a Catalunya" i defensa que avui s'entra "en un nou temps polític".

20:20 Rabell: "No acceptem el recurs de l'article 155 ni cap de les mesures que el senyor Rajoy sembla tenir pressa per desplegar".

20:17 Rabell: "Quan s'ha plantejat el dret a decidir, hem vist aplegar-se amplíssimes majories socials". En aquest sentit, afegeix que "no s'ha de malbaratar el suport de la resta de l'estat": "Hi ha una Espanya democràtica amb qui compartim els mateixos somnis".

20:17 Rabell: "De l'1-O no se'n desprèn un mandat per declarar la independència".

20:14 Rabell condemna la violència policial i el discurs "amenaçador" de Felip VI. Sobre l'1-O, considera que va ser "una gran mobilització ciutadana que no pot ser desfeta per l'escomesa de l'Estat".

20:12 Acaba Iceta i intervé el president de Catalunya Sí que es Pot, Lluís Rabell: "Li agraïm que doni una oportunitat al diàleg". Seguiu la seva intervenció aquí.

20:08 Divisió d'opinions i desconcert al passeig Lluís Companys amb el discurs de Puigdemont. Xiulets i aplaudiments després que el president anunciés que suspèn la declaració d'independència.

20:06 Iceta: "El problema no és Espanya ni Europa. El problema no és la legalitat. El problema el tenim entre nosaltres".

20:05 Iceta: "El procés ha mobilitzat, ha fet vibrar, i això és positiu. Però també ha dividit".

20:04 Iceta: "Senyor Puigdemont, el 38,47% no és el poble de Catalunya. No poden fer el que volien fer".

20:02 Iceta reitera la condemna dels socialistes a les actuacions policial contra el referèndum i torna a dir a Puigdemont que els resultats de l'1 d'octubre no poden ser vinculants. "Ho han dit fins i tot els seus convidats internacionals", diu.

19:59 Miquel Iceta: "L'1 d'octubre no es va celebrar el referèndum efectiu, vinculant i amb garanties que vostè va convocar".

19:58 Torn ara pel PSC. Intervé Miquel Iceta, que amb ironia, afirma no haver entès el discurs del president: "Assumeix un mandat i diu suspendre una declaració no feta". Seguiu la seva intervenció aquí.