Divisió d'opinions i desconcert al passeig Lluís Companys amb el discurs de Puigdemont

Els tractors marxant de Lluís Companys després del discurs de Lluís Companys. Foto: Jose Manuel Gutiérrez

Desconcert i divisió d'opinions després que Carles Puigdemont hagi anunciat la suspensió de la declaració d'independència al passeig Lluís Companys. Molts dels assistents no han acabat d'entendre el sentit de la frase mentre que altres han optat per xiular i altres per aplaudir. Finalment, quan ha acabat el discurs part dels assistents a la concentració han optat per abandonar la concentració.Els assistents s'han concentrat en aquesta cèntrica avinguda de la capital catalana convocats per l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural per seguir a través de pantalles gegants de televisió la declaració de Puigdemont davant del Parlament.Al tram final del passeig Lluís Companys, a les portes del Parc de la Ciutadella, s'han aplegat els estudiants, l'Esquerra Independentista i alguns membres de la CUP. En aquell espai, l'anunci de Carles Puigdemont de "suspendre" unes setmanes la declaració d'independència per negociar no ha caigut gens bé i la xiulada al president ha estat monumental. En acabar el discurs, un grup reduït de manifestants s'ha acostat a la tanca del Parc de la Ciutadella i ha cridat "Puigdemont traïdor". També s'ha llençat alguna ampolla als Mossos.Els voluntaris de l'ANC (que n'ha desplegat més d'un centenar per vetllar pel bon clima) els han demanat que s'allunyessin de la tanca i es tranquil·litzessin. "Si estàs al meu bàndol, a tu t'han traït tant com a mi", deia un manifestant nerviós, i el voluntari de l'ANC li contestava que ell se sentia igual de decebut, alhora que li demanava calma. Algunes càmeres de televisions internacionals han gravat la disputa que, finalment, s'ha solucionat.Els manifestants de l'esquerra independentista continuen al passeig i l'ambient és de decepció i ràbia.