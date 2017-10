Arrimadas, Iceta i Albiol reclamen que Puigdemont aparqui del tot l'horitzó independentista

L'oposició carrega contra el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, enmig d'un discurs que els grups fan esforços de desxifrar. La líder dels Ciutadans al Parlament, Inés Arrimadas, ho té clar: "Una declaració suspesa, en diferit o a terminis segueix sent una declaració d'independència". No ho entén així el líder del PSC, Miquel Iceta, que ha advertit que "no es pot suspendre allò que no s'ha proclamat".Així, Arrimadas ha entonat un discurs dur i ha tornat a demanar eleccions. Al seu judici, el discurs de Puigdemont busca "trencar Espanya" i posa en risc "l'autonomia" de Catalunya. A més, ha recordat que el projecte que el president de la Generalitat ha posat sobre la taula suposa la sortida de la Unió Europa i "obrir la caixa de pandora" amb altres regions que puguin també demanar la independència. "La meva família viu a Andalusia. No permetré que els demanin el passaport per venir-me a veure. No permeté que ens trenquin el cor a pedaços", ha sentenciat.Al seu torn, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha etzibat que "no es pot suspendre una declaració que no s'ha pres", per bé que ha reconegut que aquesta ambigüitat "ofereix marges on hem de treballar tots plegats". En tot cas, ha asseverat que l'1-O "no es va celebrar el referèndum vinculant i amb garanties que van prometre", malgrat que ha reconegut que el govern espanyol va cometre l'"error claríssim" d'ordenar l'atac directe contra ciutadans, i ha assegurat que no Puigdemont està legitimat per declarar la independència. "Una minoria no es pot imposar sobre una majoria", ha insistit, i ha lamentat que el procés català ha allunyat Catalunya de la Unió Europea i ha espantat empreses.En aquesta línia del trasllat de seus d'empreses, el dirigent socialista també ha lamentat que "s'està generant una incertesa que no ens podem permetre" i "aquest suspensió no fa sinó augmentar la incertesa". Per això, ha apostat per "cercar un acord que aplegui el 80% dels catalans" i que inclogui "més finançament, més autogovern, reformar l'Estat i votar l'acord entre tots". "L'única sortida pot ser unes eleccions al Parlament que permetin votar a tothom, amb garanties", ha conclòs.Igualment, el president del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, ha criticat el "cas inaudit de demència d'un poder públic" que creu que ha significat el discurs de Puigdemont, ja que "una majoria de catalans i de la resta d'espanyols i europeus estan veient atònits com el Govern està perpetrant un acte subversiu" consistent en "derrocar un estat de dret per un procés revolucionari, la voladura de la Constitució i l'Estat, obligar a renunciar a una part del que som". Igualment, s'ha referit a la manifestació unionista de diumenge i ha destacat que "durant un temps se sentia una sola veu, la veu del pensament únic", però "avui el pensament únic i el silenci s'han acabat a Catalunya". "Volia trencar Espanya i només ha pogut despertar un sentiment positiu cap a ell", ha etzibat.En aquest sentit, després de criticar el nacionalisme català, ha defensat que "Espanya no és una ocurrència ni un invent irracional, és la nació més antiga d'Europa" i ha lamentat la "fuga de grans corporacions que busquen a la resta d'Espanya la seguretat i la certesa que no troben a Catalunya" o el fet que la Generalitat hagi aconseguit "enfonsar la credibilitat social en els Mossos". En referència a la petició de diàleg de Puigdemont, li ha demanat: "De què vol que dialoguem, de com fem esclatar la sobirania nacional?". "Facin propostes assumibles des de la legalitat i el respecte a l'estat de dret", ha reclamat, ja que ha deixat clar que el govern espanyol "no permetrà cap estat independent en forma de república, ni en diferit, ni en etapes". Finalment, ha assegurat que l'1-O "només ha tingut un efecte, que milers de catalans estiguin traient els seus estalvis", motiu pel qual ha afirmat que "Catalunya i Espanya no poden permetre's ni un dia més d'isneguretat econòmica, política, institucional i social".

