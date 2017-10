Rajoy, entre l'oferta de diàleg i la «Fiesta de la Raza»

El president espanyol, Mariano Rajoy, ha de prendre una decisió. Està situat entre la declaració d'ahir del president Carles Puigdemont al Parlament i la pressió de l'ala dreta del seu partit i de Ciutadans. La Festa de la Hispanitat, que Espanya celebra el 12 d'octubre, aquest any arriba en un ambient molt especial i tot indica que serà més que mai Fiesta de la Raza, que és com es deia abans . El nacionalisme espanyol viu un moment d'irritació contra el sobiranisme i el seu sector més extrem, acabdillat ara per un Albert Rivera que ha olorat la sang i creu que pot esgarrapar un grapat de vots al Partit Popular, exigeix venjança contra l'atreviment català.Reclòs a la Moncloa, Rajoy ha calculat i esperat el moment més apropiat per donar el cop de gràcia al sobiranisme, l'instant exacte en què la Generalitat i el lideratge independentista cometessin el que ell considerés un error. Aquests dies, Rajoy ha patit un fort desgast davant tota l'ala dreta espanyolista.La intervenció de Puigdemont avui al Parlament ha descol·locat el govern espanyol, que ho tenia tot a punt per una intervenció dura. La sortida hàbil de Puigdemont reclamant una mediació i suspenent la declaració unilateral durant "unes setmanes" reforça la imatge negociadora de la Generalitat i accentua el rostre abrupte de l'Estat espanyol. Els qui li reclamaven a Puigdemont que no declarés la DUI obtenen una part del que volien. El president espanyol, malgrat tot, sembla disposat a ser implacable, com si pensés en un "quedareu contents!" adreçat al seu públic.Aquest 12 d'octubre -que és també la festivitat de la Guàrdia Civil- serà una escenificació política i propagandística important. S'ha preparat una desfilada militar més llarga que la que se sol fer cada any. La presidiran els reis i per primer cop hi participarà un destacament de la Policia Nacional. No hi podran ser, en canvi, números del Grup d'Acció Ràpida de la benemèrita, ja que són a Catalunya. Hi ha temor en sectors del govern espanyol sobre la possibilitat que Rajoy sigui xiulat pels sectors més exacerbats del nacionalisme espanyol.Rajoy es troba pressionat per l'ala dreta del seu partit, molt excitada i partidària d'un cop sec contra l'autonomia catalana. D'altra banda, s'ha produït un factor nou en la política espanyola, del qual caldrà analitzar el recorregut: la reaparició d'una extrema dreta virulenta. Un sector que s'ha manifestat aquests darrers dies, tant en diverses concentracions a Espanya com a Barcelona, en la manifestació en defensa de la unitat d'Espanya de diumenge, convocada per entitats espanyolistes amb el suport de PP, Ciutadans i PSC. Hi va haver agressions i setge als Mossos d'Esquadra L'extrema dreta ja va aparèixer brutalment el 24 de setembre amb motiu de l'acte organitzat per Podem a Saragossa amb càrrecs electes per tractar de la situació a Catalunya . Els participants van haver de sortir protegits i es va llançar una ampolla a la presidenta de les Corts d'Aragó. També es van produir incidents en la manifestació en defensa de la unitat d'Espanya a Balears . Dilluns, grups ultres també van actuar amb violència amb motiu de la festa del 9 d'octubre a València Un observador de la realitat catalana deia avui que "el drama de la Generalitat i l'independentisme és que en un xoc a camp obert, està mancat de forces. Però la tragèdia d'Espanya és que ha desfermat un excés de forces i li serà molt difícil d'administrar".

