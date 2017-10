El president del Consell Europeu demana a Puigdemont aparcar la DUI

I appeal to @KRLS not to announce a decision that would make dialogue impossible. Let's always look for what unites us. United in diversity. — Donald Tusk (@eucopresident) 10 d’octubre de 2017

El president del Consell Europeu, Donald Tusk, ha demanat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no anunciï una declaració d'independència que "faci el diàleg impossible".En un discurs al comitè de les Regions abans de l'inici d'un debat sobre Catalunya, Tusk ha volgut dirigir-se directament a Puigdemont i ha dit que ell, com a polonès i "membre d'una minoria ètnica i regionalista", és algú que sap "què se sent a l'haver estat colpejat per la porra d'un policia" i "entén els arguments i les emocions de totes les parts".Tot i això, ha demanat a Puigdemont que "respecti, en els seus plans, l'ordre constitucional". A més, ha recordat que ja va demanar al president espanyol, Mariano Rajoy, que trobi "una solució al problema sense l'ús de la força"."Abans que comenceu el debat, permeteu-me, en aquest moment extraordinari per Catalunya i tota Espanya, dirigir-me en la vostra presència al President de la Generalitat de Catalunya, el senyor Carles Puigdemont, poc abans del seu discurs", ha demanat Tusk als membres del comitè de les Regions, entre els quals hi havia el representant permanent de la Generalitat davant de la UE, Donald Tusk."Li parlo, no només com a president del Consell Europeu, sinó també com a ferm creient del lema de la UE "Units en la Diversitat", com a membre d'una minoria ètnica i un regionalista, com un home que sap què se sent al ser colpejat per una porra de la policia. Com a exprimer ministre d'un gran estat europeu. En resum, com algú que entén i sent els arguments de totes les parts", ha dit Tusk.El polonès ha recordat que fa uns dies ja va demanar a Rajoy "que busqui una solució al problema sense l'ús de la força, que busqui el diàleg". "Perquè la força dels arguments sempre és millor que l'argument de la força", ha defensat. "Avui, li demano a vostè que respecti, en els seus plans, l'ordre constitucional i que no anunciï una decisió que faci aquest diàleg impossible", ha afegit, dirigint-se directament a Puigdemont.Segons Tusk, "la diversitat no hauria ni ha de comportar conflicte" perquè les conseqüències "òbviament serien dolentes pels catalans, per Espanya i per tota Europa". "Mirem el que ens uneix, i no el que ens divideix. Això és el que marcarà el futur del nostre continent", ha remarcat.

