​Barcelona encendrà les llums de Nadal a la Rambla per homenatjar les víctimes de l'atemptat

Mostres de condol a la Rambla, una setmana després de l'atemptat Foto: Adrià Costa

L'encesa de llums de Nadal de Barcelona, que marca l'inici de la campanya de les compres nadalenques, tindrà lloc aquest any a la Rambla per tal d'homenatjar les víctimes de l'atemptat del passat 17 d'agost i retre un reconeixement a la resposta que es va produir tant per part dels comerciants com per part dels veïns i veïnes de la Rambla.Es farà el pròxim dia 23 de novembre a les 19.00 h, i suposa l'inici no només de l'enllumenat de Nadal al conjunt de la ciutat, sinó també de tot un programa d'activitats en els deu districtes de la ciutat. La regidora de Comerç i Mercats, Montserrat Ballarín, ho ha anunciat aquest dimarts després de mantenir una reunió amb l'Associació Amics de la Rambla.Des de fa dos anys, l'Ajuntament fa l'encesa de llums de Nadal a diferents barris de la ciutat. Aquest any s'ha decidit que fos al bell mig de les Rambles perquè volen que l'acte d'encesa de llums de Nadal sigui un homenatge a les víctimes que van morir a l'atemptat, però també un reconeixement a tots els comerciants, restauradors i veïns de les Rambles i els entorns que aquells dies van donar "un magnífic exemple al món de generositat, de pensar abans en els altres", ha exclamat la regidora.El president de l'Associació d'Amics de la Rambla, Fermín Villar, ha recordat que el primer dia que es va obrir la Rambla després de l'atemptat, els primers que van omplir el passeig van ser els barcelonins. Aquest any s'afegeix el colom de la pau a les llums de la Rambla, perquè és "una mica el que ha representat aquesta experiència negativa i a la vegada reconfortant per la resposta positiva de la ciutadania", ha destacat Villar.Aquest any, l'enllumenat nadalenc posarà èmfasi en estendre's també a les zones comercials amb menys teixit econòmic i menys denses per tal d'ajudar a la promoció del comerç de proximitat, tant en els grans eixos comercials com en els barris menys cèntrics.

