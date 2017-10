Puigdemont serà detingut «immediatament» si declara la independència, segons «Bloomberg»

Alguns dels nostres coneguts s'espantaran. Ens hem de fe costat i no defallir. Ara han caigut les caretes, el feixisme és ben present. Durant anys pensàvem que no, que aquells vells "costums" havien quedat enrere. Ens feia sospitar el manteniment de Los Caídos, les Faes, la Fundación Franco, la no condemna oficial del franquisme, les reticències a la memòria històrica. Però volíem pensar que, malgrat tot, s'havia evolucionat.



Aquests dies descobrim que no. Ens han "suportat", han "permès" que parlem català sempre que no pretenguéssim que aquest "dialecto" fos tan important com la mare de totes les llengües: l'espanyol. Ens han permès certa llibertat d'expressió sempre que no es tractés de temes realment importants, d'aquells que poden fer perillar la seva màfia. Mentre han anat treballant a l'opinió pública espanyola, explicant com d'egoïstes són els catalans (la pela es la pela, ya se sabe), com de violents (ya se sabe lo que pasa en Catalunya, Arrimadas dixit), com de racistes som (se persigue y castiga a los niños que hablan castellano en el patio) etc...La població espanyola ens veu molt pitjors que a terroristes jihadistes o etarres. Està a punt per donar suport a una repressió ferotge.



Aquest és el seu propòsit: destruir la cultura, controlarl'economia, aterroritzar la societat perquè a ningú, en moltes generacions li vingui mai més la temptació.



Hem arribat molt lluny. Ara els veiem tal com són: feixistes. No ens podem rendir, per dur que ens sembli passar per tot això. Altres països ho han aconseguit. També tenien por, però no van defallir.



No feu cas de la gent que intenta enredar amb ofertes de mediació falses. A aquestes alçades, posar el mateix sac el pacifisme del sobiranisme i a Puigdemont i als fatxes que es van manifestar a Barcelona i València; no reconèixer la diferència entre el pacifisme exhibit per l'independentisme i la brutalitat policial, és miserable, és no reconèixer la cara del feixisme. Aquesta gent mai es mullarà per vosaltres, perquè el seu cap està ocupat fent càlculs de rendibilitat electoral. És impossible una tercera via si Pp, PSOE, C's la rebutgen. Ells ho saben, però guanyen temps i queden bé amb tohom.



Visca Catalunya lliure, republicana i democràtica!