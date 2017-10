Toni Casserras rep el suport d'una cinquantena de persones en declarar als jutjats

Un militant de Poble Lliure, el manresà Toni Casserras, ha declarat aquest dimarts als jutjats de Manresa com a investigat per enaltiment del terrorisme arran de la seva participació el passat mes de febrer a Castelló de Farfanya (La Noguera), en un acte d'homenatge als trenta anys de la mort de l'històric militant independentista del Moviment de Defensa de la Terra (MDT) Julià Babia. Malgrat que alguns sectors van relacionar Babia amb Terra Lliure, mai no va ser processat ni acusat en vida de formar part d'aquesta organització.La Fiscalia va presentar a finals del mes de setembre una denúncia contra quatre membres de Poble Lliure -entre els quals s'hi troba el diputat de la CUP Albert Botran- per enaltiment del terrorisme , i aquesta demanda va ser acceptada per l'Audiència Nacional. Casserras, que és el primer dels quatre investigats que ha estat citat a declarar, ha rebut el suport d'una cinquantena de persones.A la sortida del jutjat, Casserras ha explicat que el jutge li ha fet al voltant de 18 preguntes i ha denunciat que es tracta d'un "intent d'espantar els moviments que volem canviar les coses".

