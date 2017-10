​Un any de presó per llançar una Constitució a Fernández Díaz

Jorge Fernández Díaz, en una foto d'arxiu. Foto: ACN

L'activista de Femen Rosa María M.E. ha reconegut davant del jutge que va llafnçar un exemplar de la Constitució al llavors ministre de l'Interior Jorge Fernádez Díaz, i ha acceptat un any de presó. L'acusada ha explicat que ho va fer “en defensa de la llibertat d'expressió” i ha dit que “en cap moment” va ser la seva intenció utilitzar la violència, sinó entregar en mà l'exemplar al ministre. Els fets van passar el 23 d'abril de 2015, quan la noia va anar a un acte on hi havia el ministre per protestar contra la “llei mordassa”.Després de la seva declaració, el fiscal ha retirat la petició de desordres públics i ha rebaixat la seva acusació de delicte a falta de lesions. També ha reduït la pena de presó de 15 mesos a un any pel delicte d'atemptat contra l'autoritat i una multa de 6 euros al dia durant sis mesos, o sigui, 1.080 euros. La demanda de pena també inclou possibles mesures socials.L'advocat de l'acusada ha explicat que la seva clienta no té activitat laboral, és estudiant, i ha sol·licitat que se li imposi una multa mínima: 2 euros al dia durant sis mesos. A més, ha destacat que la seva representada no ha tingut cap problema judicial.A l'acte, l'activista es va aixecar del seu seient i es va treure la roba, mostrant la seva esquena nua, on hi portava escrit “violador de llibertats”. A continuació, es va dirigir “a gran velocitat” a la taula on hi havia el ministre i va començar a cridar: “Sap vostè què és la Constitució?”.Va ser en aquest moments quan va llançar “violentament” un exemplar de la Constitució que no va arribar a impactar contra Fernández Díaz gràcies a la intervenció de la policia, que la van reduir. L'acusada es va resistir i va propinar cops de colze i cosses als agents, a qui va provocar diverses lesions.

