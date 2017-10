La Guàrdia Civil demana bloquejar i investigar els comptes d'ANC i Òmnium

Jordi Cuixart i Jordi Sànchez a la manifestació en protesta per l'entrada de la Guàrdia Civil al Departament d'Economia Foto: Adrià Costa

La Guàrdia Civil ha sol·licitat a la jutge de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, el bloqueig i investigació dels comptes de les entitats sobiranistes Òmnium Cultural i Assemblea Nacional Catalana (ANC), segons han avançat diversos mitjans, entre els quals El País . Aquest pas més sorgeix després que el cos armat hagi centrat la seva investigació per sedició a aquestes dues entitats, a més de la Generalitat.Fonts de l'ANC han explicat aque a hores d'ara els seus comptes no estan bloquejats i que operen amb normalitat.Aquesta petició remesa a les autoritats competents inclou el bloqueig dels comptes, dipòsits, préstecs, targetes de crèdit, xecs i fons d'inversió. A banda dels titulars dels comptes, també demanen conèixer l'origen i destí de les transferències que hagin pogut fer.Per altra banda, també reclamen que els Mossos d'Esquadra identifiquin els agents del cos que es van "enfrontar i dificultar" les tasques dels agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional espanyola intentant impedir el referèndum de l'1-O. En aquest sentit, demanen la identificació dels agents, així com els comandaments encarregats del desplegament per, segons el seu punt de vista, notòria passivitat.

