Apareixen pintades en un cotxe de TV3: «Fora de Mallorca!»

Més de 30 anys de feina per TV3 a les Illes Balears, i mai m'havia trobat això. pic.twitter.com/1QiNqIFQIy — Margalida Solivellas (@margasoli) 10 d’octubre de 2017

La corresponsal de TV3 a les Illes Balears, Margalida Solivellas, ha penjat aquest migdia una imatge al seu Twitter personal on es pot veure un cotxe amb els logotips de TV3 amb el capó ple de pintades. S'hi pot llegir "viva España" i "fora de Mallorca".La periodista de la televisió pública catalana ha mostrat la seva sorpresa pels fets amb la frase amb la qual ha acompanyat la imatge. "Més de 30 anys de feina per TV3 a les Illes Balears, i mai m'havia trobat això", ha tuitat. El tuit ha rebut de seguida un munt de missatges de suport i solidaritat per part de diferents internautes.

