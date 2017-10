Màxima expectació a l'espera de la declaració d'independència

16:42 ​El representant del Govern davant de la UE, Amadeu Altafaj, respon a l'advertiment de Donald Tusk al Comitè de les Regions, i assegura que Catalunya "ja no és un afer intern". Altafaj ha acusat la Unió Europea de ser un "grup privat d'estats en hores baixes" amb totes les seves institucions "presidides per la família política de Rajoy".

16:40 EN DIRECTE Desenes de persones es concentren a l'avinguda Lluís Companys per seguir el ple del Parlament https://t.co/LFb8ickj1y pic.twitter.com/MmhobAHSEg — NacióDigital (@naciodigital) 10 d’octubre de 2017

16:28 El president del Consell Europeu, Donald Tusk, demana a Carles Puigdemont aparcar la DUI. Tusk reclama al president català que "no anunciï una decisió que faci el diàleg impossible".

16:22 El conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, ja és al Parlament. Part dels membres del Govern esperen a la cambra el discurs de Puigdemont.

16:16 Les denúncies per lesions provocades per la policia espanyola l'1-O ja sumen 218 persones a la ciutat de Barcelona. Divendres passat eren 130, però aquest dimarts al migdia ja havien augmentat considerablement. Els lesionats es trobaven en 26 col·legis electorals. La immensa majoria són lesions lleus, hematomes i erosions, excepte dos casos greus.

16:14 EN DIRECTE Rècord de periodistes al Parlament amb un miler de professionals acreditats https://t.co/Ok7tMyiBLY pic.twitter.com/GA2rBoLe5w — NacióDigital (@naciodigital) 10 d’octubre de 2017

16:07 El vicepresident Oriol Junqueras arriba al Parlament quan falten exactament dues hores pel discurs de Puigdemont. L’acompanyen la secretària general d’ERC, Marta Rovira, i altres diputats republicans.

16:02 FOTO L'escola Ramon Llull de Barcelona apareix plena de pintades feixistes. El centre va patir fortes càrregues policials pel referèndum

16:01 Ximo Puig insta a trobar un espai de diàleg en la senda de la legitimitat democràtica. El president de la Generalitat Valenciana assenyala que aquesta tarda al Parlament de Catalunya es busquin fórmules perquè hi hagi un espai d'entesa per reflexionar i mirar endavant.

15:57 El president del Consell Europeu Donald Tusk ha instat a Carles Puigdemont a renunciar a la declaració d'independència perquè seria "una decisió que impossibilitaria el diàleg". A través d'una piulada, Tusk ha animat a continuar "units en la diversitat" i a fixar-se sempre "en allò que ens uneix". I appeal to @KRLS not to announce a decision that would make dialogue impossible. Let's always look for what unites us. United in diversity. — Donald Tusk (@eucopresident) 10 de octubre de 2017

15:30 VÍDEO La Diputació de Girona aprova per unanimitat condemnar Enric Millo i la brutalitat policial. La moció demana la retirada dels efectius policials espanyols, la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya i la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional. Informa Xavier Borràs.

15:28 El president Carles Puigdemont es reunirà amb els diputats de Junts pel Sí al Parlament a les 17.00 hores. Els traslladarà el contingut del discurs que farà a l'hemicicle, informa Joan Serra Carné.

15:29 ERC trenca el pacte amb el PSC al Consell del Montsià per l'«actuació deslleial» del socialista Francesc Miró. El detonant del trencament ha estat el fet que l’actual president de l’ens intervingués i entregués a la policia material enviat per l’Associació de Municipis per la Independència per la campanya del referèndum de l’1 d’Octubre. Informa Sofia Cabanes.

15:27 La Comissió per al Diàleg prepara una crida a la mobilització, informa Pep Martí. El grup de mediació creat per l'ICAB, Cambra de Comerç, Pimec, sindicats i universitats convoca per al dilluns un acte al paranimf de la UB.

15:03 Màxima expectació a l'espera de la declaració d'independència, per Roger Tugas i Sara González. El Parlament, blindat de seguretat i amb més de mil periodistes d'arreu del món acreditats, ultima els detalls per a la compareixença del president Carles Puigdemon. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, vol impedir estratègies dilatòries per part de l'oposició.

15:03 El TSJC declara il·legal, a instàncies de Foment del Treball, la vaga general convocada per la Intersindical-CSC, que podia celebrar-se entre l'11 i el 16 d'octubre.

13:51 La Guàrdia Civil demana bloquejar i investigar els comptes de l'ANC i Òmnium Cultural. El cos armat centra la seva investigació per sedició a les dues entitats.

13:48 Toni Casserras rep el suport d'una cinquantena de persones en declarar als jutjats. El militant manresà de Poble Lliure està acusat, juntament amb tres persones més, d'enaltiment del terrorisme per homenatjar l'històric independentista Julià Bavia.

13:42 SegurCaixa Adeslas denega avalar Mas per pagar els 5,2 milions al Tribunal de Comptes pel 9-N. L'asseguradora sosté que la pòlissa de responsabilitat civil de l'expresident no pot fer-se càrrec de fets condemnats per la justícia.

13:31 El còctel de mesures de La Moncloa contra la declaració d'independència: del 155 a l'estat d'excepció. Rajoy seguirà la compareixença de Puigdemont i podria comparèixer al vespre per explicar la resposta de l'Estat.

13:27 El Govern atribueix a les pressions de Madrid els canvis de seu d'empreses catalanes. El conseller de la Presidència, Jordi Turull, assegura que l'executiu està treballant per "minimitzar" els efectes del degoteig de companyies que es traslladen a altres ciutats de l'Estat.

13:19 La Comissió Europea evita “especular” sobre una possible declaració d’independència a Catalunya. El portaveu comunitari indica que s’han d’observar els fets abans de “procedir”.

13:15 El Govern destaca que està «absolutament cohesionat» davant del futur del procés. El conseller de la Presidència, Jordi Turull, evita qualsevol concreció sobre el discurs que farà Carles Puigdemont al Parlament.

13:10 L'Ajuntament de Badalona troba una solució per tornar a obrir aquest 12-O. Els regidors del govern local organitzen una "jornada de portes obertes" per explicar la gestió del dia a dia de l'administració.

13:03 VÍDEO EN DIRECTE Compareix Jordi Turull després de la reunió ordinària del consell executiu. Avança que no donarà cap detall sobre la compareixença de Carles Puigdemont al Parlament.

12:58 L'«últim sopar» dels empresaris; per Pep Martí. La Cambra i el Cercle es reuneixen enmig de la "desolació", mentre que Foment creu que havia d'haver estat més dur contra el procés.

12:27 El govern d'Ada Colau presenta el primer projecte de pressupostos per al 2018, poques hores abans de la compareixença en el Parlament del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, informa Jordi Bes. Al principi de la presentació, el primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, ha explicat que així volen enviar "un missatge d'estabilitat i de normalitat institucional" malgrat els temps d'incertesa.

12:22 Montilla demana aturar la declaració d'independència: «Anem cap a un camí sense sortida». L'expresident de la Generalitat apel·la al diàleg per trobar "una sortida de futur" al conflicte entre Catalunya i l'Estat.

12:09 La CUP se suma a la mobilització convocada a l'exterior del Parlament "per tal de donar suport i garantir la sobirania" de la cambra catalana.

11:22 Olot veu néixer l'Assemblea per la Defensa de la Llibertat a la Garrotxa. Vora 300 persones es van aplegar ahir a la capital per crear-la.

11:24 Rècord d'acreditacions al Parlament amb un miler de periodistes. Uns 800 professionals s'han identificat expressament per seguir la sessió plenària.

11:19 La mesa del Parlament «pren nota» dels resultats de l'1-O hores abans de la compareixença de Puigdemont. El PSC demanarà reconsideració després que l'òrgan parlamentari hagi aprovat donar les xifres del referèndum, davant l'oposició dels socialistes, Cs, el PPC i el lletrat major.

11:03 FOTO El missatge de Puigdemont unes hores abans del ple de la declaració d'independència, a Facebook: una foto des del faristol on avui podria declarar la independència, amb un Parlament buit i un escarit "bon dia".

11:03 Planeta també traslladarà la seu a Madrid si hi ha declaració d'independència. Ho faria per "protegir" els interessos dels accionistes, dels treballadors i del projecte empresarial. Aquest diumenge es lliura el Premi Planeta, que enguany ha assolit rècord de participació amb 634 novel·les presentades.

10:56 El ministre d'Economia, Luis de Guindos, assegura que el procés independentista és "una rebel·lió contra l'Estat de dret", confia en el fet que "torni el sentit comú" i afegeix que la resposta del govern espanyol "serà l'adequada", segons diu a l'arribada a la reunió de ministres d'Economia i Finances de la UE (Ecofin) a Luxemburg.

10:56 Rodalies anuncia que a partir de les 12.00 es tancaran les entrades de l'Estació de França.

#Atenció A partir de les 12 h les entrades de l'Estació de França romandran tancades. Sortida i entrada habilitada pel pàrquing de clients. — Rodalies Catalunya (@rodalies) 10 d’octubre de 2017

10:42 ANÀLISI L'entrevista a Enric Millo, el trist; el «Filiprim» de Toni Vall. «No deixava preguntar, anava a la seva, deixava anar el seu discurs suposadament preocupat per la situació creada i Heredia se'n feia creus del que estava escoltant, de les justificacions, mitges veritats i relativitzacions que sortien de la boca del polític».

10:22 Carles Puigdemont, personatge polític mundial de la setmana a Al Jazeera. El canal internacional de televisió en llengua àrab va oferir un rànquing dels polítics més destacats pels vots dels espectadors.

10:16 El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, compareixerà aquest dimecres a les 16.00 h al Congrés en una sessió monogràfica sobre Catalunya. Es tracta de la compareixença que Rajoy ja va anunciar que faria després de l'1-O.

