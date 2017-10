Diagnosticar precoçment per superar el càncer

Les millores tecnològiques augmenten la taxa de cura.

L'Aquilion Vision permet detectar tumors en fase incipient. Foto: Clínica Creu Blanca

La meitat dels homes que neixin l'any 2027 tindran càncer en algun moment de la seva vida. En les dones es redueix una mica: seran el 44%. Aquestes són les prediccions de l'estudi fet pel Cancer Research UK , una de les principals organitzacions benèfiques d'ajuda contra el càncer del món.L'augment de l'esperança de vida és la principal causa d'aquest augment de risc oncològic. Però també hi ha dades que conviden a l'optimisme: el percentatge de supervivència també augmentarà, gràcies als avenços en la investigació, que proporcionaran nous tractaments més eficaços, i a les millores tecnològiques, que faran possible una detecció més precoç del càncer. Gràcies a aquests avenços, la taxa de supervivència oncològica global ja està obtenint resultats: en els últims 15 anys, les dones han passat del 40 al 60%, i els homes del 30 al 45%.El tumor de pròstata és el més freqüent en els homes, seguit pel de pulmó i el de còlon, mentre que en les dones destaca el càncer de mama, molt per sobre del de còlon i el de coll uterí. Les xifres de supervivència, però, són molt dispars: mentre que el càncer de pròstata i de mama se superen en un 76,5 i un 80,0% als cinc anys, respectivament, el de pulmó només aconsegueix un 9,2%. “El motiu és que en la majoria de tumors els símptomes apareixen quan la malaltia ja està molt avançada” afirma la doctora Enriqueta Alomar, Directora Mèdica dels centres Creu Blanca L'educació sanitària basada en la medicina preventiva cada cop està més present entre la població, i a casa nostra ja comença a ser relativament freqüent fer-se revisions periòdiques a partir dels 40 anys. “L'objectiu és anticipar-se, detectar possibles anomalies abans que es manifestin”, afirma Alomar.D'entre les tecnologies que estan millorant la detecció precoç del càncer destaca la combinació del TAC ( Aquilion Vision ) i la ressonància magnètica. Entre les dues tècniques es detecta si algun òrgan té un transtorn, i assenyala possibles tumors que s'estiguin començant a desenvolupar.Hi ha molt pocs Aquilion Vision per tot el món, i un d'ells es troba a la Clínica Creu Blanca de Barcelona. Una de les característiques d'aquest escàner és que irradia menys que un convencional. La Clínica disposa del programa Onco Full Body , amb el qual un especialista de Creu Blanca proposa les proves de detecció adequades a les característiques de cada persona. L'Onco Full Body detecta càncers en les fases incipients, en els quals els tractaments tenen resultats de curació altíssims en comparació amb la detecció i diagnòstic de tumors més avançats.

