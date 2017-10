L'Ajuntament de Badalona troba una solució per tornar a obrir aquest 12-O

Badalona ha desobeït el jutge pel 9-N Foto: Carles Palacio

L'Ajuntament de Badalona tornarà a obrir portes aquest 12-O, i ho farà al mateix lloc que l'any passat, però amb un format diferent. Després de la polèmica del 12-O de 2016 i de que sis regidors fossin encausats arran d'una denúncia del PP per obrir l'equipament durant la Festa de la Hispanitat, el govern municipal de Badalona vol tornar a visualitzar el seu desacord amb aquesta celebració i organitza al llarg del matí d'aquest dijous una "jornada de portes obertes" per explica a la ciutadania com és el funcionament intern de l'administració pública i com és la gestió dels diferents departaments de l'Ajuntament.El Viver estarà obert des de les deu del matí i fins a la una del migdia. La jornada també preveu una xerrada sobre els impactes de la colonització d'Amèrica sobre les societats llatinoamericanes.La jornada del 12-O d'enguany es preveu més tranquil·la que la de l'any passat. D'entrada, l'Ajuntament no ha previst cap acord laboral amb els sindicats per oferir-los treballar aquest dia, com sí va passar l'any passat, tampoc es planteja que es puguin fer actes administratius i el format de l'obertura del Viver té un caire més festiu del que es pretenia fer el 2016.El 12 d'octubre de 2016, l'Ajuntament ja va decidir obrir les dependències municipals de l'edifici del Viver, inicialment com a dia hàbil gràcies a un pacte amb els sindicats que els permetia intercanviar voluntàriament el 12-O per un dels dies laborables del pont del mes de desembre. Finalment, però, la pressió judicial va obligar a modificar els plans.Aquell dia, van ser els mateixos regidors del govern municipal –a excepció dels d'ICV-EUiA– els que van obrir el Viver per atendre consultes ciutadanes al hall de l'equipament. D'aquesta manera preveien esquivar l'ordre judicial que els prohibia obrir l'Ajuntament com si fos un dia hàbil, després que el PP denunciés els plans inicials.De fet, aquesta ordre va donar la volta al món quan el tinent d'alcalde de Guanyem Badalona, José Téllez, va estripar-la a les portes de l'edifici del Viver, en senyal de rebuig, en considerar que la festa del 12-O ha de ser només un dret i no una imposició. Arrel d'aquells fet, sis regidors del govern van ser encausats.En un primer moment, el jutjat d'instrucció 4 de Badalona va arxivar el cas en considerar que els regidors no van desobeir cap dels tres supòsits que es plantejaven: l'edifici municipal del Viver no es va obrir de la manera habitual perquè només s'hi podia accedir acompanyat d'un regidor, cap funcionari va treballar i no es va fer cap tràmit administratiu.Sobre l'estripada de Téllez, el magistrat va considerar que es tractava d'una "performance", una acció emmarcada en el "clima polític" del moment i "irrellevant" des del punt de vista jurídic. Tot i això, la Fiscalia va recórrer i insistia en imputar als regidor un delicte de desobediència. L'Audiència de Barcelona va acabar reobrint la causa, encara pendent de resoldre's. En paral·lel, aquest mateix dilluns, dos dels regidors implicats en aquest afer, els republicans Oriol Lladó i Agnès Rotger, van presentar al jutjat de Badalona que porta el cas una qüestió prejudicial dirigida al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per aclarir si la competència per determinar que el 12-O és festiu d'obligat compliment és de l'estat o de la UE, com va avançar NacióDigital Els regidors posen en dubte la facultat dels jutjats espanyols d'impedir l'obertura de l'Ajuntament. En aquest sentit, apunten que la legislació laboral estableix com un "dret" però no com una "obligació" fer festa el 12-O, i només és una "obligació" per les empreses pagar el salari d'aquest dia als empleats que facin festa.

