Formatge, teatre i medi ambient, entre les cinc propostes per al cap de setmana

Fira de Sant Galderic de Tavèrnoles. Foto: Adrià Costa

Catalunya s'omple cada cap de setmana d'un ventall molt divers d'activitats culturals i d'entreteniment. D'entre tota l'oferta , aquestes són les cinc propostes que us recomanem des de la redacció deper gaudir al màxim del temps de lleure, oci i cultura.En una època d'esplendor mediterrani, els ibers són els grans desconeguts en comparació amb d'altres cultures coetànies. D'aquí la voluntat, per part dels organitzadors, de donar a conèixer aquesta brillant i avançada cultura, habitant de les nostres terres, a través d'unes jornades molt especials, el Cap de Setmana Ibèric. Una proposta plena d'activitats gratuïtes per donar a conèixer els ibers i les seves aportacions a la nostra cultura d'una forma lúdica i divertida. Trobareu tota la informació al programa d'activitats Del 12 al 15 d'octubre a Camprodon es respirarà formatge. El municipi acull durant aquests dies la segona edició de la Fira Internacional del Formatge, amb una àmplia oferta lúdica, cultural i gastronòmica relacionada amb aquest saborós producte. L'esdeveniment es vol consolidar en el calendari de fires després d'una bona acollida en la seva primera edició, d'ara fa un any. La fira arriba després de la recent celebració de la Fira Europea del Formatge a Ripoll , que el dia 15 d'octubre es trobarà celebrant la Fira de Santa Teresa i Fira Catalana de l'Ovella , un dels clàssics del calendari d'octubre.La Fira Sant Galderic torna a donar la benvinguda a la tardor a Tavèrnoles. El proper diumenge 15 d’octubre, la fira permetrà mostrar als seus visitants els atractius del poble i la seva rica oferta gastronòmica. Actes diversos on es pot gaudir de teatre, espai per als més menuts, parades d'artesans, la X Cursa de Sant Galderic –amb un recorregut de 10 Km i un desnivell de 282m–, esmorzar popular, exhibicions de ferradors de cavalls i de filadores, el concurs de munyir vaques a la terrassa del centre cívic, o el mercat artesanal i gastronòmic. Una fira de tardor ideal per tota la família i descobrir l’entorn del municipi.Aquest cap de setmana s'inicia l'extensa programació del Festival Temporada Alta, amb un amplíssim reconeixement internacional. Enguany, el certamen proposa un centenar d'espectacles de diferents gèneres i disciplines –podeu consultar aquí el programa complet –, que comencen amb uns dies d'activitat sense aturador: El color de la llum (de l'11 al 15/10), concert d'Els amics de les arts (13/10), Els dos cavallers de Verona (13/10), Dancig with frogs (13/10), Un tret al cap (14/10), El metge de Lampedusa (14/10). Alta qualitat i diversitat de gèneres per a tots els gustos.Ecologia, qualitat de vida i energies renovables es donen cita a Tàrrega en el marc de la 18a Fira del Medi Ambient, el dissabte 14 i el diumenge 15 d’octubre. Una vuitantena d’expositors que mostraran les últimes novetats tecnològiques sobre bioconstrucció, vehicles híbrids i elèctrics, gestió de residus i fonts alternatives d’energia. També s’hi aplegaran entitats de comerç just i de divulgació de la biodiversitat, que es conjugaran amb un extens programa d’activitats lúdiques de sensibilització ecològica i una àmplia oferta pedagògica de tallers, xerrades i exposicions.