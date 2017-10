El govern espanyol condemna «enfrontaments puntuals» al 9 d'octubre de València

Juan Carlos Moragues, amb Soraya Sáenz de Santamaría, en una imatge d'arxiu Foto: ACN

⏩ Això és el que estem vivint ara mateix mentre ens manifestem a #València: agressions feixistes amb complicitat de @policia #9O pic.twitter.com/Hx1o41LxMk — Arran #Independència (@Arran_jovent) October 9, 2017

ME ACABA DE AGREDIR UNA ULTRADERECHISTA. Me ha tirado un te caliente en la cara. Está todo en este vídeo. Otros me han amenazado de muerte. pic.twitter.com/7e7erLmx49 — Miquel Ramos (@Miquel_R) October 9, 2017

Segunda agresión que recibo hoy por parte de fascistas mientras cubro la manifestación de la izquierda valencianista en València. VIDEO👇🏽 pic.twitter.com/y4j7KiEg9y — Miquel Ramos (@Miquel_R) October 9, 2017

Fascistas agrediendo a gente por las calles de Valencia tras la manifestación.



pic.twitter.com/OSglfip3Pj — Bari Dz. (@Bari_Dz) October 9, 2017

Saludos y gritos nazis, amenazas y mucho odio. La extrema derecha se pasea una vez más impunemente el 9 d'Octubre, día de los valencianos pic.twitter.com/wulsEnjP9f — Escanyat (@escanyat) October 9, 2017

El delegat del govern espanyol al País Valencià Juan Carlos Moragues ha condemnat aquest dimarts els "enfrontaments puntuals" i les agressions abans de la manifestació convocada per la Comissió 9 d'octubre (integrada per partits d'esquerres i nacionalistes, sindicats i entitats) amb el lema "Sí al valencià".En declaracions als mitjans abans de la presentació del dispositiu policial de la Volvo Ocean Race d'Alacant, Moragues ha anunciat que s'ha obert una investigació per tractar d'identificar les agressions i ha remarcat que els incidents es varen dur a terme en carrers adjacents a la manifestació i amb caràcter previ a la mateixa. En aquest sentit, ha agraït l'actuació dels cossos policials perquè la manifestació es pogués dur a terme i finalitzar sense més enfrontaments, malgrat la tensió. El delegat del govern espanyol ha manifestat que no té constància de ferits i que no hi va haver càrregues policials.Sobre la petició de dimissió que han efectuat Compromís, Podem i Esquerra Unida del País Valencià, Juan Carlos Moragues ha dit que li agradaria que la Comissió 9 d'octubre reconegués que els agents van protegir la seva integritat física, remarcant que fins i tot els van deixar el megàfon per poder pronunciar el manifest en un punt diferent al previst, ja que on havia d'acabar la marxa estava ple d'ultres.El delegat del govern espanyol ha indicat que a la convocatòria oficial autoritzada de la Comissió 9 d'octubre s'hi van sumar "300 independentistes de la CUP" i, en paral·lel, grups d'ultradreta van convocar una concentració no autoritzada de protesta. Moragues ha explicat que la policia va poder encerclar tots dos grups i ha reiterat que els incidents van ser puntuals."És cert que va haver enfrontaments puntuals previs amb caràcter previ als carrers adjacents però no podem posar un policia en cada cantó amb cada manifestant" ha dit Moragues, que ha defensat el dispositiu policial reforçat en relació amb altres anys amb més d'un centenar d'efectius de fora de València.El delegat del govern espanyol al País Valencià ha dit que en aquest moment cal "sensatesa i diàleg" perquè no es produeix "un efecte contagi del que està passant a Catalunya". En aquest sentit ha apel·lat a la responsabilitat dels dirigents valencians per "destensar" i "no fer declaracions que incitin a la crispació sinó tot el contrari".Moragues ha dit que després d'assistir a la Processó cívica del 9 d'octubre percep que la societat valenciana està "tensa política i socialment" i que hi ha crispació, manifestacions verbals agressives de diferents ideologies i sensibilitats polítiques. "No volem crispació i tensió, cal reconduir la situació perquè el que ha succeït a Catalunya no s'estengui a la Comunitat Valenciana", ha dit.Sobre si cal evitar la presència de grups d'ultradreta a la processó cívica, el delegat del govern espanyol ha dit que cal eradicar "qualsevol presència de grups violents i extremistes" i lluitar contra la radicalitat i els extremismes. "Per això insisteixo tant en les declaracions dels responsables polítics que en cap cas poden encoratjar a comportaments extrems, violents i agressius", ha remarcat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)