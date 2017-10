El Govern destaca que està «absolutament cohesionat» davant del futur del procés

L'Estat ja activa la maquinària per aplicar l'article 155 de la Constitució i el fiscal general estudia una querella per rebel·lió contra Puigdemont

Última reunió del Govern abans que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, expliqui al Parlament en quins termes declara la independència de Catalunya. L'executiu s'ha citat a les deu del matí, com fa cada dimarts, i ha analitzat la situació durant pràcticament tres hores. El conseller de la Presidència, Jordi Turull, ha evitat qualsevol referència al discurs que farà el president, però ha volgut deixar clar que el Govern està "absolutament cohesionat" amb els propers passos del procés.Per la resta, cap detall nou. "No em correspon a mi desvelar res del que dirà Puigdemont", ha assegurat Turull, que ha indicat que tota l'atenció està centrada avui al Parlament. "Les deliberacions del Govern són secretes", ha destacat el conseller, que ha evitat fer qualsevol referència directa al discurs del president. Ha indicat, això sí, que se sent "molt content" per la jornada que es viurà aquest dimecres.El conseller de la Presidència ha aprofitat, això sí, per dirigir-se a Pablo Casado, vicesecretari de comunicació del PP: "Demanem que, si té la mínima sensibilitat, hauria de reconèixer que s'ha equivocat. No entrarem en una escalada de declaracions", ha ressaltat Turull, en referència a les paraules de Casado sobre Lluís Companys . "Si tingués una mínima convicció democràtica, ell mateix demanaria disculpes", ha dit.Puigdemont va estar ahir tot el dia tancat a Palau , reunit amb els consellers, les cúpules dels partits independentistes i amb els integrants de l'anomenat estat major del procés. A mig matí de dilluns el text sobre la declaració de la independència semblava "tancat", però "discrepàncies d'última hora" -que diverses fonts situen en sectors del Govern- van obligar a seguir les converses. Els diputats de Junts pel Sí han conegut alguns detalls de la intervenció del president en una reunió poc abans que comencés el ple.El context dels últims dies ha estat agitat. El degoteig d'empreses que estan deixant de tenir seu social a Catalunya no s'atura i a l'Estat ja es parla obertament d'aplicar l'article 155 de la Constitució , com fa temps que Ciutadans i el sector més dretà del PP reclamen a Mariano Rajoy. La posada en marxa d'aquest mecanisme podria fer que es convoquessin eleccions autonòmiques. Pablo Casado, vicesecretari de comunicació del PP, ja va obrir la porta a il·legalitzar els partits que defensin programes independentistes El fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, ja estudia una querella per rebel·lió contra Puigdemont, especialment en cas que faci la declaració formal de la independència. De moment, la denúncia que pesa sobre els membres del Govern és per desobediència, prevaricació i malversació de fons públics. Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, i Jordi Sànchez, president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), van declarar divendres passat per sedició davant l'Audiència Nacional , així com també ho va fer el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.

