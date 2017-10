L'«últim sopar» dels empresaris

Joaquim Gay de Montellà presidint ahir l'executiva de Foment. Foto: Foment

Mentre les hores s'escolen cap a la sessió del Parlament d'aquesta tarda, ahir les principals organitzacions econòmiques del país reunien les seves cúpules. Foment del Treball va convocar el seu comitè executiu sota la presidència de Joaquim Gay de Montellà, al final de la qual va emetre una nota en què demana "responsabilitat i diàleg als dirigents" i "reconduir quan abans la situació des del respecte a la legalitat". Abans, però, el comunicat intenta deslegitimar la majoria sobiranista: "L’incert camí triat per forces polítiques amb una estreta majoria al Parlament durant el mes de setembre ha traspassat fronteres d’il·legalitat portant al país cap al descrèdit nacional i internacional, i qui sap si cap a la insolvència econòmica".Foment dibuixa un panorama tremendista: "Sindicats absolutament minoritaris convoquen contínuament vagues generals destinades a servir de base a la pertorbació continuada de l’ordre laboral i la vida ciutadana" i "sectors industrials importants suspenen noves inversions i les reserves turístiques a Catalunya s’enfonsen en un 50% respecte als seus nivells habituals d’ocupació".En el transcurs de la reunió, es van escoltar fins i tot autocrítiques, però no per no haver atès abans les vindicacions catalanes, sinó per no haver denunciat amb anterioritat el sobiranisme i el cost econòmic de la independència. Foment està clarament alineat amb la posició dura de l'executiu de Rajoy.L'executiva de la Cambra de Comerç va reunir-se ahir al vespre sota la presidència de Miquel Valls. Segons fonts de la corporació, es va fer una anàlisi de la situació, especialment dels seus efectes en l'economia i el que pot implicar sobre grans institucions com Turisme de Barcelona o la Fira. El clima era de "desolació". Aquest sentiment va aplegar tots els presents, que van considerar que tota sortida "radical" a la crisi serà contraproduent. Per la Cambra, el lema és "ni DUI ni article 155". Es va decidir no emetre cap comunicat.Ahir també es va reunir la junta directiva del Cercle d'Economia. Va ser en un sopar, ja que el president de l'entitat, Juan José Brugera, havia de presidir per la tarda la reunió d'Immobiliària Colonial en què es va decidir el trasllat de la seu de Barcelona a Madrid. Va ser "l'últim sopar" abans de la sessió dramàtica d'avui al Parlament. No hi va haver cap comunicat. La sensació al Cercle és que ja ho ha dit tot i ara cal esperar esdeveniments.

