VÍDEO L'espectacular nou tràiler de la vuitena entrega de «Star Wars»

S'estrena el proper 15 de desembre, i ja porta una acumulació d'expectatives sense precedents. Després del bon regust de boca que va deixar l'episodi VII , ara arriba el segon avançament del vuitè episodi de la saga Star Wars, que portarà per nom The Last Jedi (Els darrers Jedi).Estrenat aquest dimecres a la matinada durant la mitja part del partit de futbol americà entre els Vikings de Minnesota i els Chicago Bears, el film és dirigit per Rian Johnson i arrenca just en el moment en què acabava Star Wars: El despertar de la força, al planeta Ahch-To.El tràiler, de dos minuts i mig, deixa entreveure algunes pistes sobre l'acció que es desenvoluparà al film. Una de les més comentades i evidents, la confirmació que Rey (Daisy Ridley) és una Jedi, ja que entrena la "força" sota la supervisió de Luke Skywalker (Mark Hamill).

