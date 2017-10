Montilla demana aturar la declaració d'independència: «Anem cap a un camí sense sortida»

Jose Montilla, en una imatge d'arxiu. Foto: Arxiu ND

L'expresident de la Generalitat i actual senador espanyol, José Montilla, ha fet pública aquest dimarts una declaració sobre la situació a Catalunya quan falten poques hores pel ple de proclamació. Montilla ha demanat al Govern que aturi la declaració d'independència que amb tota probabilitat tindrà lloc aquesta tarda, per evitar anar cap a un camí "sense sortida" i una "etapa de grans patiments".Montilla apel·la al diàleg per trobar una "sortida de futur" al conflicte entre Catalunya i Espanya i ha carregat tant contra l'executiu de Puigdemont com el de Rajoy. "La ruptura de la llei és inacceptable, l’immobilisme, també", afirma l'expresident."És del tot imprescindible iniciar un procés de negociació sobre els problemes del nostre autogovern i sobre els canvis legals, constitucionals i de tot ordre que siguin necessaris pertrobar una sortida de futur a l’actual situació", argumenta Montilla que aposta per aprofitar la iniciativa del PSOE de posar en marxa una comissió al "Congrés per al Diàleg".

