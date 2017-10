18:38 Artur Mas i dirigents de la CUP com Benet Salellas, Carles Riera i Quim Arrufat han entrat als despatxos de JxSí amb cara seriosa.

18:34 Xavier García Albiol, als passadissos del Parlament: "Si del ple d'avui no en surt una declaració clara de renúncia a la independència, el govern d'Espanya actuarà i prendrà les mesures que cregui oportunes. S'ha acabat la broma".

18:32 ÚLTIMA HORA Una oferta de mediació internacional irromp en el ple per declarar la independència. El president de la Generalitat ajorna durant una hora el ple per tractar la qüestió amb partits i entitats. Informen Ferran Casas, Joan Serra i Oriol March.

18:28 Mina Andreeva, portaveu de Jean-Claude Juncker, desmenteix els contactes apuntats per alguns mitjans entre el president de la Comissió Europea i Carles Puigdemont. FAKE NEWS. @JunckerEU not speaking to @KRLS. — Mina Andreeva (@Mina_Andreeva) 10 d’octubre de 2017

18:13 S'ha convocat una junta de portaveus per tractar dues peticions: el president ha demanat posposar una hora el ple i el PP i C's han demanat que se suspengui invocant l'article 35.2 del reglament. Només es reuneix la junta, no hi ha reunió de mesa, ja que només es tracten aquestes dues peticions.

18:05 EN DIRECTE La porta del Parc de la Ciutadella està tancada i quatre furgonetes de Mossos la custodien https://t.co/POdu26zAaW pic.twitter.com/LKkSYC25Uz — NacióDigital (@naciodigital) 10 d’octubre de 2017

18:00 ÚLTIMA HORA El ple per declarar la independència s'ajorna una hora a petició de Carles Puigdemont. Hi ha reunió de la junta de portaveus i els grups de C's i PP han demanat que se suspengui la sessió invocant l'article 35.2 del Reglament del Parlament. Informen Sara González i Roger Tugas.

18:02 Milers de persones es concentren al Passeig de Lluís Companys per seguir la declaració de Puigdemont. Els concentrats segueixen els esdeveniments a través de pantalles gegants.

17:55 Els diputats comencen a entrar a l'hemicicle. De moment ja hi ha l'oposició i falten els membres de Junts pel Sí i la CUP. A les 18h, compareix Puigdemont. Seguiu en directe la compareixença aquí.

17:56 Màxima expectació a Europa per la compareixença de Carles Puigdemont al Parlament en uns minuts. Mitjans com la BBC o The Guardian fan seguiment en directe de la declaració el president.

Catalonia's leader could declare independence from Spain within the next few minutes - follow our coverage live https://t.co/Oc3YVdSjQp — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 10 d’octubre de 2017

17:41 VÍDEO en DIRECTE Seguiu a partir de les 18h la compareixença de Puigdemont que explicarà com aplicar els resultats del referèndum.

17:37 Manifestants i periodistes al passeig de Lluís Companys Foto: Josep Maria Montaner

A banda del miler acreditat al Parlament, desenes de periodistes i fotògrafs es concentren al Passeig Lluís Companys, on els manifestants segueixen la retransmissió de TV3 en dues pantalles gegants.

17:33 La pressió de les bases d'ERC de Móra la Nova acaba amb el pacte de Govern amb el PSC. L'agrupació local dels republicans lamenta la laxa oposició i crítica del PSOE i el PSC a les càrregues policials de l'1-O que també van afectar el municipi.



17:32 La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, insta Madrid a "parlar i buscar una sortida" amb Catalunya que respecti el dret a l'autodeterminació. Sturgeon diu que la UE hauria d'haver "parlat clar i condemnar" la violència policial durant l'1 d'octubre.

17:31 EN DIRECTE Els alcaldes sobiranistes no fallen al ple del Parlament. Foto de la delegació de l'@acm948 https://t.co/hvh9yAyuBU pic.twitter.com/TBRi2rhIIo — NacióDigital (@naciodigital) 10 d’octubre de 2017

17:27 Més d'un centenar de voluntaris de l'ANC estan desplegats al Passeig Lluís Companys. El seu objectiu és vetllar pel bon ambient de la concentració i evitar enfrontaments en cas que hi arribin persones contràries a la independència. També compten amb membres dels Bombers de Barcelona.

17:15 EN DIRECTE Cada vegada més gent al passeig Lluís Companys quan manquen 45 minuts perquè comenci el ple https://t.co/fqhNyoHjHC pic.twitter.com/jAigowJ3EC — NacióDigital (@naciodigital) 10 d’octubre de 2017

17:06 Carles Puigdemont en arribar al Parlament. Foto: Adrià Costa

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ja és al Parlament. Durant els propers minuts es reunirà amb el grup parlamentari de Junts pel Sí, a qui explicarà el contingut de la seva intervenció, que serà les 18h.

17:05 L'Ajuntament de Manresa dona llibertat als treballadors per anar a la feina el 12 d'octubre. El govern municipal ha fet públic que treballarà el dia del Pilar.

17:05 ÚLTIMA HORA Arriba el president Carles Puigdemont al Parlament, una hora abans de la seva compareixença.

16:58 Els comerços de Vic acorden fer una "obertura de protesta" el 12 d'octubre malgrat ser festiu. L’associació Vic Comerç assegura que els botiguers han decidit obrir per "estar al costat" de la Generalitat i del país.

16:54 Caixa d'Enginyers rectifica i assegura ara que "prendrà les mesures necessàries" per mantenir-se a la zona euro. En un comunicat, la cooperativa afirmava divendres passat que estava "immunitzada" dels escenaris d'incerteses perquè no necessitava del Bac Central Europeu per la seva liquiditat.

16:53 El Fons Monetari Internacional (FMI) segueix amb «molta preocupació» la situació d'Espanya i crida al diàleg. També adverteix del risc de contagi per a les economies d'altres països europeus.

16:53 S'organitzen diverses pantalles gegants al Berguedà per seguir en directe la compareixença de Carles Puigdemont al Parlament. Berga o Gironella en col·locaran per fer un seguiment en directe del ple.

16:54 Sáenz de Santamaría: «No hi ha mediació entre la llei i la desobediència». La vicepresidenta demana a Puigdemont que "reflexioni" i actuï pensant "en el benestar dels ciutadans".

16:52 Carles Puigdemont surt del Palau de la Generalitat per dirigir-se al Parlament.

16:43 Altafaj afirma que "si s'apallissen votants, vol dir que la democràcia està malalta" i creu que el món sencer ha vist la vertadera "marca Espanya". El representant del Govern davant de la UE creu que la Unió es juga la seva reputació a Catalunya i reitera que és el govern català el que sempre s'ha mostrat obert al diàleg, però que l'executiu espanyol "es nega".

16:50 Carles Puigdemont surt del Palau de la Generalitat per dirigir-se al Parlament de Catalunya.

16:42 ​El representant del Govern davant de la UE, Amadeu Altafaj, respon a l'advertiment de Donald Tusk al Comitè de les Regions, i assegura que Catalunya "ja no és un afer intern". Altafaj acusa la Unió Europea de ser un "grup privat d'estats en hores baixes" amb totes les seves institucions "presidides per la família política de Rajoy".

16:40 EN DIRECTE Desenes de persones es concentren a l'avinguda Lluís Companys per seguir el ple del Parlament https://t.co/LFb8ickj1y pic.twitter.com/MmhobAHSEg — NacióDigital (@naciodigital) 10 d’octubre de 2017

16:28 El president del Consell Europeu, Donald Tusk, demana a Carles Puigdemont aparcar la DUI. Tusk reclama al president català que "no anunciï una decisió que faci el diàleg impossible".

16:22 El conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, ja és al Parlament. Part dels membres del Govern esperen a la cambra el discurs de Puigdemont.

16:16 Les denúncies per lesions provocades per la policia espanyola l'1-O ja sumen 218 persones a la ciutat de Barcelona. Divendres passat eren 130, però aquest dimarts al migdia ja havien augmentat considerablement. Els lesionats es trobaven en 26 col·legis electorals. La immensa majoria són lesions lleus, hematomes i erosions, excepte dos casos greus.

16:14 EN DIRECTE Rècord de periodistes al Parlament amb un miler de professionals acreditats https://t.co/Ok7tMyiBLY pic.twitter.com/GA2rBoLe5w — NacióDigital (@naciodigital) 10 d’octubre de 2017

16:07 El vicepresident Oriol Junqueras arriba al Parlament quan falten exactament dues hores pel discurs de Puigdemont. L’acompanyen la secretària general d’ERC, Marta Rovira, i altres diputats republicans.

16:02 FOTO L'escola Ramon Llull de Barcelona apareix plena de pintades feixistes. El centre va patir fortes càrregues policials pel referèndum

16:01 Ximo Puig insta a trobar un espai de diàleg en la senda de la legitimitat democràtica. El president de la Generalitat Valenciana assenyala que aquesta tarda al Parlament de Catalunya es busquin fórmules perquè hi hagi un espai d'entesa per reflexionar i mirar endavant.

15:57 El president del Consell Europeu Donald Tusk ha instat a Carles Puigdemont a renunciar a la declaració d'independència perquè seria "una decisió que impossibilitaria el diàleg". A través d'una piulada, Tusk ha animat a continuar "units en la diversitat" i a fixar-se sempre "en allò que ens uneix". I appeal to @KRLS not to announce a decision that would make dialogue impossible. Let's always look for what unites us. United in diversity. — Donald Tusk (@eucopresident) 10 de octubre de 2017

15:30 VÍDEO La Diputació de Girona aprova per unanimitat condemnar Enric Millo i la brutalitat policial. La moció demana la retirada dels efectius policials espanyols, la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya i la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional. Informa Xavier Borràs.

15:28 El president Carles Puigdemont es reunirà amb els diputats de Junts pel Sí al Parlament a les 17.00 hores. Els traslladarà el contingut del discurs que farà a l'hemicicle, informa Joan Serra Carné.

15:29 ERC trenca el pacte amb el PSC al Consell del Montsià per l'«actuació deslleial» del socialista Francesc Miró. El detonant del trencament ha estat el fet que l’actual president de l’ens intervingués i entregués a la policia material enviat per l’Associació de Municipis per la Independència per la campanya del referèndum de l’1 d’Octubre. Informa Sofia Cabanes.

15:27 La Comissió per al Diàleg prepara una crida a la mobilització, informa Pep Martí. El grup de mediació creat per l'ICAB, Cambra de Comerç, Pimec, sindicats i universitats convoca per al dilluns un acte al paranimf de la UB.

15:03 Màxima expectació a l'espera de la declaració d'independència, per Roger Tugas i Sara González. El Parlament, blindat de seguretat i amb més de mil periodistes d'arreu del món acreditats, ultima els detalls per a la compareixença del president Carles Puigdemon. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, vol impedir estratègies dilatòries per part de l'oposició.