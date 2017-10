«Cunetas», el curt que reivindica la memòria històrica i l'obertura de fosses comunes

El director Pau Teixidor, al Festival de Sitges Foto: ACN

Durant la guerra civil, una família de pagesos ha de fer front a l'amenaça feixista i està cansada de com s'assassina indiscriminadament als republicans, i decideixen prendre una decisió inesperada per evitar-ho. Aquest és el punt de partida de Cunetas, l'obra de Pau Teixidor que reclama la recuperació de la memòria històrica i que es puguin obrin les fosses que hi ha a l'estat espanyol. Teixidor, director de la pel·lícula Purgatorio, ha estrenat el curtmetratge al Festival de Cinema de Sitges.Teixidor ha dedicat el curtmetratge als desapareguts del franquisme, i ha situat l'obra com una contribució a la recuperació de la memòria històrica, tal afirma en una entrevista a l'ACN. Produïda per la catalana Coming Soon, l'obra mescla el drama bèl·lic amb l'acció i el terror, amb la pretensió de fer entretingut el film. El director creu que les noves generacions han de poder parlar de la guerra civil fent que no sigui "tan prioritari el drama ni estigui tant present el dolor", per això ha volgut introduir un joc de gèneres que enganxés l'espectador.Preguntat pel context polític actual, el director de Cunetas confessa que mai no va pensar que estrenarien l'obra en un moment així. "Nosaltres parlem de la recuperació de la memòria històrica, que forma part de les reivindicacions que té el poble català des de fa molt temps, en contra d'un règim establert per diferents governs a l'estat espanyol", ha admès, tot confessant que la coincidència els ha agafat desprevinguts. "Ni ens ho esperàvem ni creiem que el curt hagi de tenir una relació directe amb el que passa", rebla."És una casualitat que l'estrena sigui en aquest moment que viu Catalunya", continua. En aquest sentit, no ha volgut passar per alt la repressió policial viscuda el darrer 1-O. "El que es va veure l'u d'octubre ho visc amb decepció a nivell personal. No t'agrada, et dol i et sap greu i és una situació que no vols que es torni a repetir, sobretot perquè pateix molta gent".

