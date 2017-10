Rècord de periodistes al Parlament

Periodistes al Parlament, amb Rajoy de fons

Rècord històric d'acreditacions al Parlament: un miler de periodistes i professionals dels mitjans de comunicació seguiran aquest dimarts la sessió plenària, que arrenca aquesta tarda . Segons dades de la cambra catalana, uns 800 professionals s'han identificat específicament per seguir el ple i se sumen per tant als professionals que de forma habitual ja consten com a acreditats al Parlament.La xifra supera amb escreix altres cites parlamentàries en què la premsa estatal i internacional ha desembarcat al Parlament per explicar per exemple la votació de la proposta de resolució del 9-N del 2015 i el primer debat d'investidura d'Artur Mas; o el debat per la ILP sobre la prohibició de les corrides de toros. Llavors van ser uns 300 els professionals que es van afegir als periodistes habituals.Entre els mitjans internacionals acreditats n'hi ha d'arreu del món. Des de mitjans europeus provinents d'Itàlia, Alemanya, França, Bèlgica, Amsterdam, Regne Unit o Portugal, a d'altres dels Estats Units, Austràlia, Mèxic, Japó, Colòmbia, Brasil, Argentina i Xile, entre d'altres.Alguns exemples són l'ABC d'Austràlia i Estats Units; l'Agència Notimex mexicana, l'Agència Telam argentina, l'Agenzia Vista TV italiana; Al Jazeera dels Balcans, Qatar i UK; l'agència turca Anadolu, la japonesa Asahi Shimbun; Babel Films de Canadà; BNR Nieuwsradio d'Amsterdam; el diari argentí Clarín, el diari Sagat noruec; El Sol portugés; l'Irish Times irlandès; Le Soir belga; Nova Tv de Croàcia; la cadena russa NTV, l'SBS News d'Austràlia, el Washington Post, L'Independant, Le Monde, Le Figaro, Der Spiegel o la Televisió Latvia de Lituània, entre d'altres.

