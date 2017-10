L'Ajuntament de Barcelona reclama que la ciutat no s'aturi «passi el que passi»

El gerent d'Economia, Jordi Ayala, i el tinent d'alcalde Gerardo Pisarello. Foto: Jordi Bes

Poques hores abans que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, faci una possible declaració d'independència al Parlament , el govern d'Ada Colau ha presentat el projecte de pressupostos municipals de Barcelona per al 2018. El primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, ha explicat que la presentació s'ha fet un mes abans del previst per enviar un missatge de "tranquil·litat i normalitat institucional" davant la inestabilitat política, i ha demanat que el context d'incertesa no pari la capital catalana."Aquesta ciutat no es pot aturar i no s'aturarà", ha remarcat Pisarello, el qual ha defensat que la ciutat "té grans reptes en matèria social i matèria econòmica" que no es poden aparcar. El tinent d'alcalde ha promès que l'Ajuntament seguirà funcionant i ha garantit que, "passi el que passi, l'Ajuntament farà tot allò necessari" per pagar a temps als proveïdors –mantenint el termini de 30 dies- i donar suport a l'economia.Colau va haver de recórrer a una qüestió de confiança per aprovar els darrers pressupostos , els d'aquest any, per la incapacitat d'acordar-los amb l'oposició, una possibilitat que Pisarello tampoc descarta per als comptes del 2018, que s'eleven a 2.642,9 milions d'euros, un 2,4% respecte als pressupostos vigents, i suposa tenir 62,4 milions més de recursos disponibles. Segons el tinent d'alcalde, la proposta permet "recuperar" la capacitat inversora d'abans de la crisi. Pel que fa a l'endeutament, es matindrà congelat en 835,5 milions.En concret, l'Ajuntament estima que el capítol d'inversions arribarà fins als 482 milions, on inclou 49,2 milions per construir habitatge. Una de les partides més destacades és la finalització de la reforma del mercat de Sant Antoni, però no n'hi ha cap de gran per a enllaçar el tramvia, que Colau vol per la Diagonal. El motiu és, segons el gerent d'Economia, Jordi Ayala, que la tramitació del projecte tardarà entre vuit mesos i un any, de manera no tindrà impacte econòmic fins als comptes del 2019, quan s'esgota el mandat.Segons Pisarello, la proposta "consolida un canvi pressupostari" en relació al darrer mandat, quan Xavier Trias (CiU) era alcalde. La despesa corrent s'incrementa en 269 milions d'euros en relació al pressupost inicial del 2015 –59 més que aquest any-, segons ha remarcat l'Ajuntament. La despesa social ascendirà fins als 328,7 milions, vuit milions més que enguany –i 73,9 més que en el 2015-. La partida per al transport públic, amb 175,1 milions, uns 21,6 més que aquest any, és de les que més s'incrementen.A més de donar el missatge que Barcelona no s'atura, el fet que s'hagi avançat un mes la presentació dels pressupostos pretén donar més marge per acordar-los amb l'oposició. De fet, habitualment primer es presentaven les ordenances fiscals –impostos i taxes-, les quals ja s'estan negociant. Si es decideix crear alguna nova taxa, el seu impacte s'haurà de reflectir en la proposta dels comptes, de manera que anirà patint modificacions.Pisarello considera que, davant el context polític, no és el moment de batalles partidistes ni de posar traves a l'aprovació dels comptes, i ha demanat a l'oposició fer "un esforç extra" per acordar-los. En la seva opinió, són "acceptables" per a tots aquells partits que són conscients de la importància que té Barcelona en el context econòmic internacional i com a capital de Catalunya, ha afirmat."És la millor manera de llançar un missatge de normalitat institucional i de protegir les nostres institucions d'autogovern", ha remarcat. Davant el context que es pot obrir després del debat del Parlament, Pisarello ha ressaltat la importància del rol que té el consistori barceloní. "És una institució d'autogovern molt important, i que en aquests temps hem de protegir com un tresor molt i molt preuat", ha defensat.Els pressupostos es debatran a la comissió municipal d'Economia del novembre. El govern municipal no va aconseguir pactar els d'aquest any malgrat que es va reforçar a mitjans de l'any passat amb la incorporació del PSC, si bé es va mantenir en minoria. Amb la qüestió de confiança, l'oposició va tenir un mes per intentar una moció de censura per desbancar Colau i una proposta de comptes alternatius, però no hi va haver acord ni per intentar-ho El primer tinent d'alcalde ha evitat valorar els canvis de seu d'empreses per la inestabilitat política, més enllà de reconèixer que genera inquietud. "Hi ha preocupacions, no les podem negar. Aquest neguit ens arriba", ha admès, i ha tornat a enviar un missatge de confiança als actors socials i econòmics. En tot cas, el gerent d'Economia ha dit que els trasllats de seu social tenen un efecte "nul" sobre la recaptació municipal sempre que no suposi tancar oficines a la ciutat.

