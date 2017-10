La mesa del Parlament «pren nota» dels resultats de l'1-O hores abans de la compareixença de Puigdemont

La mesa del Parlament ha "pres nota" dels resultats del referèndum, hores abans de la compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Fonts coneixedores de la reunió de l'òrgan parlamentari han explicat que la mesa ha aprovat informar sobre les xifres de l'1-O, gràcies als vots a favor de JxSí i CSQP. Cs i PSC hi han votat en contra.El PPC, que té dret a veu però no a vot, també hi ha mostrat la seva oposició. A més, els socialistes demanaran la reconsideració pel fet que la Mesa hagi explicat els resultats del referèndum, segons han explicat fonts properes a aquest grup parlamentari. Finalment, fonts presents a la reunió també han afegit que el lletrat major del Parlament, Antoni Bayona, ha exposat que la Mesa no hauria de donar els resultats de l'1-O ni de prendre'n nota, i que el secretari general del Parlament, Xavier Muro, no hi ha posat cap problema.

