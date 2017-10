Buenafuente torna amb un bigoti que amaga una promesa

#LateMotiv283. La promesa de Andreu, no se quitará el bigote hasta... pic.twitter.com/ebMBTKE92g — Late Motiv #0 (@LateMotivCero) 9 d’octubre de 2017

Andreu Buenafuente va tornar al capdavant del programa Late Motiv de #0 aquest dilluns, després d'haver estat dues setmanes de baixa per una infecció. Va cridar l'atenció el seu canvi de look, centrat en un bigoti que l'humorista s'ha deixat i que amaga una promesa. "Aquest bigoti potser us porta a altres temps, a altres èpoques", deia Buenafuente al principi del seu espai d'humor.De fet, Buenafuente assegura que no es traurà el bigoti "fins que no vegi parlar a Rajoy i a Puigdemont". Va fer broma dient que potser acabaria semblant un viking, i després va detallar: "Quan poseu la tele i vegeu el desenvolupament del meu bigoti, reflectirà el que s'està enquistant".Tot seguit, va explicar que havia patit prostatitis i va repassar tots els aspectes de l'actualitat política que s'han anat succeint durant les dues setmanes que ha estat de baixa. "He vist coses que no us creuríeu. En un estat de bogeria, que devia ser la meva pròpia malaltia", va dir l'humorista, referint-se al vaixell de "Piolín", a les càrregues policials de l'1-O o a les crítiques de Vargas Llosa al nacionalisme.Durant el monòleg, Buenafuente va voler donar suport a Joan Manuel Serrat, qui va ser criticat pel seu posicionament davant el que està passant a Catalunya. "Ara fins i tot ens permetem criticar a Serrat, que hauria de ser el més intocable d'aquest país per mèrits propis" va declarar, avans d'entonar la cançó del cantautor "Cada loco con su tema".

