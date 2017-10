Planeta també traslladarà la seu a Madrid si hi ha declaració d'independència

El consell d’administració del Grup Planeta ha decidit que traslladarà el seu domicili social a Madrid si es produeix una Declaració Unilateral d’Independència a Catalunya, segons ha fet públic en un comunicat. El consell ha pres aquesta decisió davant la “inseguretat jurídica” que es produiria i per “protegir” els interessos dels accionistes, treballadors i del projecte empresarial. Planeta afegeix que el trasllat del domicili social no comporta moviment de treballadors, ja que el grup disposa de seus operatives a diferents ciutats de l’Estat.El grup editor emet aquest comunicat molt pocs dies abans de l'entrega del Premi Planeta, prevista per aquest diumenge. Cal assenyalar que la 66a edició del guardó ha assolit aquest any el rècord de participació amb 634 novel·les presentades. La procedència de les obres rebudes és molt diversa, amb la majoria de propostes arribades d'arreu de l'estat espanyol, d'Amèrica del Sud, Amèrica del Nord, Amèrica Central i també d'arreu d'Europa.El Premi Planeta de Novel·la 2017 està dotat amb 601.000 euros per l'obra guanyadora i 150.250 euros per la finalista. La concessió del reconeixement tindrà lloc el diumenge 15 d'octubre al Palau de Congressos de Catalunya a Barcelona, en el decurs d'un tradicional sopar de deliberació.

