​L'entrevista a Enric Millo, el trist

Ayer en Escola Àgora de Nou Barris de Barcelona.



Imágenes @SERCatalunya. pic.twitter.com/FLkfr4ECSC — Think (@Think_753) 3 d’octubre de 2017

ni parlaré amb ells per a preguntar-los res. No vull saber-ne res, no vull veure’ls, ni olorar-los, ni, si pot ser, saber de la seva existència. Pot ser que sigui una decisió professionalment qüestionable ja que un periodista sempre ha de voler saber més i preguntar més per a poder explicar millor tot allò que veu i que sent. No sé si algun dia acabaré retractant-me d’aquesta decisió. De moment, ho tinc clar. Però com que seré periodista fins el dia del judici final, tenia curiositat per saber com es desenvolupava l’entrevista que Lídia Heredia va fer a Enric Millo la setmana passada a Els matins de TV3 Posaria la mà al foc que es va sentir molt incòmoda, que li va costar mantenir els nervis a lloc i la calma intacta. I en efecte, va ser una conversa complicada, abrupta, marcada per la manera de fer d’un entrevistat que diverses vegades es va definir com a “trist” i va recalcar la tristor que l’envaeix des dels fets del dia 1 d’octubre a Barcelona. Pobre, està tristíssim.Va lamentar la violència policial i va demanar disculpes però de seguida acompanyava les disculpes de justificacions i suposats agreujants, s’espolsava les culpes i les traslladava a d’altres. No escoltava allò que Heredia intentava dir-li o preguntar-li. “Va ser adequada l’aplicació del criteri professional dels policies a l’hora d’aplicar la força justa i proporcionada?”. Sense resposta. Tenia un as a la màniga. El famós cas de la noia que va explicar que un policia li havia trencat un per un els dits de la mà i que al final va explicar que potser ho havia exagerat una mica. Ah! Millo s’ho va fer venir bé per suggerir que tot havia sigut una exageració, que hi havia proves falsificades i manipulades.els cops de porra al cap de persones indefenses, com ara el de l’escola Àgora de Nou Barris, en que un jove indefens és agredit repetidament, amb cops de porra al cap, sense motiu per un grup de policies. “Aquest vídeo està manipulat, senyor Millo?”, era la pregunta òptima a fer-li. I a veure què responia.. I acte seguit posar-li un vídeo de la manifestació pacífica i preguntar-li a Millo: “Detecta en aquest vídeo algun nazi?”. I posar-li’n un altre: “I en aquest?”. I encara un altre: “Ens pot assenyalar algun nazi en aquest vídeo senyor Millo?”. L’entrevista es va descontrolar molt aviat. Millo no deixava preguntar, anava a la seva, deixava anar el seu discurs suposadament preocupat per la situació creada i Heredia se’n feia creus del que estava escoltant, de les justificacions, mitges veritats i relativitzacions que sortien de la boca del polític.va explicar en un moment donat. Caram, quina humanitat! “Ha pensat en dimitir?”. “No, tinc molta feina”. De tant en tant deia que se sentia malament, reiterava la seva tristesa i parlava i parlava i parlava compulsivament. “I els policies de paisà que van estomacar la gent sense motiu a Calella?”. Ah, segons Millo, resulta que van els ciutadans els que els van impedir entrar i sortir amb tranquil·litat dels seus hotels i que per això els van haver de pegar.Havia demanat unes disculpes entre cometes i havia afegit que entre els grups de ciutadans que s’esperaven per votar hi havia infiltrats preparats per generar violència. Estem vivint temps d’obscuritat i de tenebra. Temps en què el periodisme estatal ha entregat les armes. Lídia Heredia ho va intentar però no se’n va sortir. Tenia al davant un toro desbocat instal·lat en la postveritat, en les realitats alternatives. Ens va assegurar que estava molt trist per tot el que havia passat. Tristíssim sí, se li veia a la cara. Era la viva imatge de la tristor.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)