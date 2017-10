​Duran afirma que amb una DUI l'Estat aplicarà «com a mínim» l'article 155

Duran a l'entrevista a Espejo Público d'Antena 3. Foto: @EspejoPublico

L'exlíder d'Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, considera que si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, fa una declaració unilateral d'independència (DUI), l'Estat irremeiablement suspendrà l'autonomia catalana. "Si hi ha declaració unilateral d'independència, lògicament, i com a conseqüència, hi haurà article 155, com a mínim, de la Constitució", ha asseverat. En una entrevista al programa Espejo Público d'Antena 3 , Duran ha afirmat que té la sensació que es declararà la independència unilateralment, cosa que, en la seva opinió, "provocarà de manera irreversible l'actuació del govern de l'Estat". El democristià considera que "és lògic, l'Estat ha de defensar-se", i que en aquesta ocasió no respondrà amb un recurs al Tribunal Constitucional.Duran i Lleida creu que els passos donats per la Generalitat "fan difícil una marxa enrere" però assegura que "allò intel·ligent" seria aturar la DUI i buscar una sortida política en el sí del Congrés. L'ex líder d'Unió també s'ha mostrat contrari a la via de la mediació proposada per Puigdemont.Segons apunta, en casos anteriors –com a Kosovo- la intervenció de la UE ha vingut després d'una guerra, una situació que seria "un desastre per a Catalunya". "Ningú pot situar al mateix nivell una regió que un estat", afegeix. A més, considera que Europa no intervindrà en el conflicte polític perquè "Catalunya significaria la disgregació d'Europa".

