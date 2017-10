Enxampen la Guàrdia Civil fent una pintada contra Carles Puigdemont a Alcarràs

La Policia Local d'Alcarràs (Segrià) ha denunciat aquest dilluns una pintada feta per part dels agent de la Guàrdia Civil contra Carles Puigdemont. Segons apunta Segre, els urbans van veure com un cotxe de la policia espanyola estava amagat rere un arbre i amb les llums apagades a l'alçada de la carretera de Vallmanya.Per aquest motiu, els agents van decidir acostar-se fins al lloc del vehicle, però no van poder parlar amb cap policia ja que van arrencar el vehicle i els van saludar posant les llums llargues. A l'arribar a la zona, van veure com hi havia una pintada a l'asfalt on s'hi llegia "Puigdemont, nunca mais", en gallec.L'alcalde de la població, Miquel Serra, que va ser agredit per la policia espanyola el passat dia 1, ha qualificat aquesta acció de surrealista i assegura que ha enviat una carta a la Guàrdia Civil per trencar-hi relacions.

