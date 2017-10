El fiscal general de l'Estat estudia una querella contra Puigdemont per rebel·lió

José Manuel Maza, fiscal general de l'estat espanyol, prepara una querella contra el president de la Generalitat Carles Puigdemont, segons explica el periodista Ernesto Ekaizer al diari Ara . Maza estaria estudiant portar a Puigdemont davant del Tribunal Suprem per un presumpte delicte de rebel·lió -el qual pot estar castigat amb penes d'entre 15 i 25 anys de presó-.Aquest delicte estaria integrat, entre d'altres, per la decisió de burlar l'ordre de jutges de Barcelona de tancar dominis de pàgines web del referèndum de l'1 d'octubre. El president de la Generalitat, de fet, va informar a través de les xarxes socials personals de l'obertura de dominis alternatius a Luxemburg i Londres.Segons fonts consultades per Ekaizer, aquesta informació hauria arribat a Pablo Casado, vicesecretari de comunicació del PP, que la va utilitzar en el seu discurs d'ahir, dient que Carles Puigdemont hauria de parlar amb el seu advocat . Casado va oferir un discurs molt contundent en el qual comparava l'actual situació de Puigdemont amb la de l'empresonament el 7 d'octubre de 1934 de Lluís Companys, després que proclamés la República Catalana un dia abans.

