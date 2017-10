El Govern va fixar tres possibles escenaris per crear un «estat propi» i independent

El Govern de Carles Puigdemont va establir tres possibles escenaris per aconseguir la declaració unilateral d'independència i la creació d'un "estat propi" i, a més, va dissenyar un full de ruta per arribar a aquesta fi, segons un segon atestat de la Guàrdia Civil.​Els passos a seguir es van detallar en un informe denominat "#EnfoCATS. Reenfocant el procés d'independència per a un resultat exitós. Proposta estratègica", confiscat el passat dia 20 de setembre durant el registre del domicili particular del secretari general de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, Josep Maria Jové, que fixa com a objectius: "Sumar majories, inspirar confiança i treballar amb garanties d'èxit".La documentació ha estat remesa a la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, que investiga al major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero; a la intendent, Teresa Laplana; i als presidents de ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, respectivament, per un delicte de sedició en relació als incidents que van tenir lloc els passats dies 20 i 21 de setembre a les portes del Departament d'Economia a Barcelona.La Guàrdia Civil contempla que el primer dels escenaris, el més "desitjable" per al Govern de Puigdemont –apunten-, seria l'acceptació de la declaració d'independència i la "creació d'un estat propi negociant la desconnexió". El segon escenari preveu una "reacció violenta de l'Estat amb dues conseqüències: que perdin o que resisteixin". "En cas de resistir haurien de generar més conflicte i haurien d'engegar el pla de desconnexió forçosa obligant a un referèndum acordat que portés a la creació d'un estat propi", afegeix.Com a última alternativa, se situa el refús a la Declaració Unilateral d'Independència (DUI) i s'obre la possibilitat d'"oferta de negociació", encara que d'entrada "no contemplen acceptar", motiu pel qual s'exigiria un referèndum que "podria portar novament a generar més conflicte i desconnexió forçosa".D'altra banda, els investigadors assenyalen que la creació d'aquest Estat propi es donaria en "dues etapes". La primera es faria a càrrec d'un "govern de transició", que s'encarregaria de dissenyar un "pla estratègic creïble, realitzable i de consens"; i la segona la realitzaria un "govern d'independència" que seguiria totes les instruccions del primer per "crear un nou Estat per la via del pacte o de la unilateralitat".El primer govern s'encarregaria de crear les "eines", com les lleis de desconnexió i la mobilització social, per al naixement d'un nou Estat i el seu "reconeixement internacional", així com avaluar els "riscos" de la transició. "Una vegada realitzat aquest treball convocarà eleccions quan sàpiga que hi haurà un nou parlamento independentista", subratlla l'informe de l'institut armat.Segons detalla la Guàrdia Civil, l'estratègia de la Generalitat passa per fer una oferta de sumar les forces pro-referèndum i, a partir d'aquí, pactar la consulta independentista amb el Govern central. "En cas que aquest no accepti es produirà un conflicte que pot derivar fins i tot en la creació d'un Estat propi i a partir d'aquí derivar en un referèndum acordat", subratlla.El document #EnfoCATS confiscat a Jové, que s'inclou en l'atestat de la Guàrdia Civil, fixa com a inici d'aquest "full de ruta cap a la independència" en les eleccions plebiscitàries del 27 de setembre del 2015 i estableix un organigrama de responsabilitat en el qual s'inclou al major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, com a "executor" del pla.Posa l'accent que la negociació d'una desconnexió i el pacte d'una consulta independentista és la "fórmula òptima", però si no s'arriba a aquest acord, "com a últim recurs" es provocaria un "conflicte democràtic d'ampli suport ciutadà, orientat a generar inestabilitat política i econòmica" que forci al Govern de Mariano Rajoy a acceptar la negociació de la separació d'Espanya."La DUI generarà conflicte que ben gestionat pot portar a un estat propi perquè conclouen que l'Estat espanyol no reconeixerà el dret a fer un referèndum però si ho veu tot perdut ho farà fer perquè ho perdem", preveu l'informe del govern català. D'altra banda, #EnfoCATS destaca que "precipitar una DUI sense haver treballat a fons aquests valors la faria poc atractiva als ulls de la comunitat internacional".La Guàrdia Civil contempla en el seu atestat que les lleis necessàries de desconnexió, com la de transitorietat, aprovada pel Parlament i suspeses pel Tribunal Constitucional, és un dels mecanismes indicats en aquest full de ruta que hauria de realitzar el "govern de transició".Així mateix, s'estableix un pla d'actuació en cas de recórrer a la "desconnexió forçosa", en el qual es "incrementarà gradualment el nivell de conflictivitat segons la resposta de l'Estat". Precisa que es necessita per a això "una clara determinació ciutadana" que doni suport i s'"impliqui activament", a més de la "complicitat internacional".

