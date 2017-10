López Alegre i Martín Blanco deixen les tertúlies de TV3 i Catalunya Ràdio

Allí no hi deixen entrar cap independentista, es la pluralitat espanyola...

En quant a la llengua, deixeu-vos de sermons. El castellà es parla tant a Catalunya perquè ha estat imposat per la massa social que va venir d' altres comunitats. La llengua pròpia de Catalunya es el català, no el castellà. Que a Perú per exemple es parli el castellà no vol dir que sigui la llengua d' allí, es parla perquè els castellanoparlants van poder imposar la seva llengua gràcies a un estat poderós que els va ajudar a fer-ho. Sou uns imperialistes culturals i no ho voleu reconèixer. Ara bé, ens heu fet un favor, pq parlar la vostra llengua ha resultat molt pràctic, es com parlar l' anglès, no tenim res en contra de saber la vostra llengua a la perfecció, cosa que no significa que sigui la nostra, que es la mentida que repetiu constantment.