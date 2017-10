JxSí, la CUP i diputats de CSQP denuncien a Estrasburg la suspensió del ple d'aquest dilluns per part del TC

NacióDigital, denuncia la vulneració del dret a la llibertat d’expressió i a la participació política pel fet que l’alt tribunal prohibís a càrrecs electes reunir-se en sessió plenària. Un total de 76 diputats de JxSí, la CUP, CSQP i el diputat no adscrit Germà Gordó han acordat presentar una demanda conjunta al Tribunal Europeu de Drets Humans contra la suspensió cautelar del ple d’aquest diluns passat per part del Tribunal Constitucional (TC) . La demanda, a la qual ha tingut accésdenuncia la vulneració del dret a la llibertat d’expressió i a la participació política pel fet que l’alt tribunal prohibís a càrrecs electes reunir-se en sessió plenària.

Suspendre Plens que no estan ni convocats és la nova oferta de diàleg. https://t.co/Pugkc8uTYO — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) October 5, 2017 Interlocutòria dictada pel TC per suspendre el ple del Parlament que ha d'aplicar el resultat de l'1-O by naciodigital on Scribd Fonts de presidència van criticar la decisió del TC assegurant que "es permet suspendre plens que encara no han estat ni tan sols convocats formalment, demostrant de nou que és un tribunal polititzat i absolutament deslegitimat". Les mateixes fonts van insistir que "l'objectiu de la presidenta i la majoria de la mesa és el de garantir i preservar la llibertat d'expressió i el dret d'iniciativa dels diputats". En aquesta línia es va expressar Forcadell:

El TC va suspendre dijous l'acord de la mesa del Parlament que fixava per al dilluns 9 d'octubre la compareixença davant la cambra del president de la Generalitat, Carles Puigdemont , per abordar els resultats del referèndum de l'1 d'octubre. Es tractava en un principi del ple que d'acord amb la llei del referèndum havia de servir per aplicar el resultat de l'1-O, on el "sí" a la independència va obtenir una àmplia victòria.La suspensió es va produir a petició del PSC, que va presentar un recurs d'empara en el qual defensava que l'acord que va prendre el Parlament per fixar la compareixença del president vulnerava els drets dels diputats de la cambra catalana. A mes a més, recordava que els lletrats del Parlament van advertir del deure d'impedir iniciatives contràries a les suspensions del TC, en aquest cas, la llei del referèndum.Els socialistes invocaven en el seu recurs l'article 56.6 de la Llei Orgànica del TC que l'habilita a suspendre de manera total o parcial l'objecte del recurs d'empara -la petició de compareixença de Puigdemont- en el moment "de l'admissió a tràmit ".El TC va acceptar per unanimitat la suspensió perquè existeix una "urgència excepcional" per suspendre el ple, ja que, la seva realització suposaria un "perjudici d'impossible o molt difícil reparació que faria perdre la seva finalitat al recurs d'empara". I va acordar advertir la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que havia d'impedir el ple.

