L'ANC convoca al passeig Lluís Companys per fer costat a la declaració de la independència

Carta de Jordi Sànchez Benvolgut, benvolguda,



Aquesta setmana passada va ser una setmana victoriosa democràticament parlant i determinant per a l'assoliment de la independència.



Tenim el reconeixement de l'opinió pública internacional i hem començat a escoltar i veure moltes veus internacionals rellevants crítiques amb el govern espanyol pel seu immobilisme i l'ús de la repressió.



La credibilitat de les nostres institucions en el trajecte cap a la República és tan alta que el govern espanyol ha cremat els seus darrers cartutxos: forçar el canvi de seu social de grans empreses fora de Catalunya per intimidar-nos.



Avui som més conscients de la proesa ciutadans de l'1 d'octubre i també de les mentides més indecents dels governants espanyols.



Aquesta setmana que comença sentirem més mentides, més amenaces, més rumors i intoxicacions, ens voldran fer sentir més sols. Sortiran més veus que demanaran que esperem. A totes aquestes veus, els podem recordar que el poble ha parlat i ha dit Sí a la independència, que les peticions catalanes i internacionals de diàleg són moltes i totes topen amb la intransigència de l'estat, que les sancions exorbitants i les peticions de presó així com la repressió de la nostra llibertat política converteixen la Declaració d'independència en l'única sortida.



Un cop més, mobilització pacífica i massiva per les nostres llibertats. Un cop més, alerta a les fonts oficials de l'Assemblea (canal de telegram, xarxes socials, missatges com aquest, web, declaracions públiques) i a les fonts oficials del Govern i el Parlament. Ignorem sobretot missatges anònims. En poques hores convocarem a donar suport al nostre Govern i Parlament.



I faci el que faci l'estat espanyol responguem només amb el civisme i el coratge d'aquells que som constructors d'un país just i lliure, alçat sobre els fonaments de la democràcia i la pau.



Determinació, dignitat i civisme per avançar al costat de les nostres institucions!



Jordi Sànchez

President de l'Assemblea Nacional Catalana

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha convocat una concentració per aquest dimarts a les 18:00 hores a l'Avinguda Lluís Companys de Barcelona, és a dir, a la mateixa hora que està previst que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, comparegui al ple del Parlament. En un primer moment la concentració s'ha convocat davant del Parlament, però finalment se n'ha canviat l'ubicació perquè la zona estarà tancada per ordre dels Mossos d'Esquadra.La concentració també l'ha secundat Òmnium des d'aquesta nit. Les entitats independentistes demanen que la ciutadania doni suport a la declaració d'independència que podria tenir lloc demà, així com a la cambra catalana, per a defensar el resultat del referèndum. Així ho demana l'ANC en una imatge que ha difós per les xarxes socials on s'hi pot llegir: "Avancem al costat de les nostres institucions! Hola República", amb la silueta del Parlament de fons, i les paraules "llibertat", "justícia", "democràcia" i "pau", a més de la frase "El poble ha parlat i ha dit SÍ a la independència, ara #10ODeclaració".Jordi Sànchez, president de l'Assemblea, ja havia avançat que hi hauria mobilitzacions en una carta que ha adreçat als socis i simpatitzants de l'entitat sobiranista aquest dilluns al matí. En la missiva el líder sobiranista recorda que la declaració d'independència és "l'única sortida".Sànchez fa una crida a la calma: "Faci el que faci l'estat espanyol responguem només amb el civisme i el coratge d'aquells que som constructors d'un país just i lliure, alçat sobre els fonaments de la democràcia i la pau". A més, demana seguir només els consells de les fonts oficials de l'Assemblea, el Govern i el Parlament.Ahir, a través d'un vídeo, l' ANC ja va voler deixar clar que demà es declararia la independència al Parlament davant de les veus que ho intenten frenar.

