La Guàrdia Civil acusa els Mossos d'increpar-los i de no intervenir quan eren agredits

La Guàrdia Civil acusa, davant l'Audiència Nacional, als Mossos d'Esquadra per mantenir "en el millor dels casos" una "actitud passiva" davant la concentració d'un elevat nombre de persones davant els col·legis electorals en els quals es va dur a terme el referèndum de l'1 d'octubre. Segons un informe consultat per Europa Press, la Guàrdia Civil afirma que la policia catalana va evitar intervenir quan els agents d'aquest institut armat eren agredits "arribant fins i tot a increpar a alguns dels agents" en altres ocasions.L'informe va destinat a la jutgessa Carmen Lamela, qui investiga per sedició al major dels Mossos Josep Lluís Trapero . Segons el document, en tots aquests incidents s'hi detecten dos elements comuns: la concentració d'un elevat nombre de persones "que, oferint resistència, tractaven d'impedir l'accés de la força policial als diferents centres en els quals s'estava portant a terme la votació" i l'actitud passiva exhibida pels Mossos d'Esquadra.Així mateix, la Guàrdia Civil també acusa el director general dels Mossos, Pere Soler, de muntar "contra vigilàncies" per "blindar" als membres de la Generalitat i als organitzadors del referèndum. També hi ha inclòs els diputats d'ERC al Congrés Gabriel Rufián i Joan Tardà, que considera que van liderar el "setge" davant la seu d'Economia.En l'informe remès a l'Audiència Nacional, hi figuren diferents converses telefòniques que, segons la Guàrdia Civil, s'haurien portat a terme entre el director de Patrimoni de la Secretaria d'Hisenda Francesc Sutrias i Pere Soler. "La Generalitat utilitza a la seva policia autonòmica per realitzar funcions de protecció i seguretat dels seus membres, no contra accions de tercers que puguin infringir la llei" s'argumenta en el document.La Guàrdia Civil acusa, també, als organitzadors de l'1-O de "muntar un sistema d'informació" que cobria els moviments que realitzaven tant ells com la Policia Nacional espanyola, perquè els responsables que es trobaven a cada col·legi organitzessin la "resistència adequada per evitar l'entrada de l'institut armat." Per això, segons l'informe, "en algunes ocasions es van muntar barricades i en d'altres van col·locar a gent gran i a nens a primera línia per dissuadir als agents".El cos ha enviat també a l'Audiència Nacional les intervencions telefòniques a sis alts càrrecs als quals situa a l'entramat de l'organització del referèndum: Santiago Vidal, Carles Vives Pi-Sunyer, Josep Maria Jové, Francesc Sutrias, Natàlia Garriga, Joan Manel Gómez i Josep Masoliver.

