Compromís i Podem reclamen la dimissió del delegat del govern per les agressions del 9-O a València

Les formacions Compromís i Podem del País Valencià han sol·licitat la dimissió immediata del delegat del govern espanyol a València, Juan Carlos Moragues, perquè consideren que no ha garantit la seguretat i el dret a manifestació de les persones que han acudit aquest dilluns a la marxa convocada per la Comissió 9 d'Octubre que enguany reivindica la llengua "com a espai de trobada", allunyada del "conflicte artificial".Des de Compromís, s'opina que "la falta de previsió per part de la delegació ha provocat nombroses agressions a manifestants per part de grups d'extrema dreta que s'han pogut concentrar de forma il·legal davant la tradicional manifestació del 9 d'octubre". També han recordat que "és responsabilitat de l'Estat garantir la seguretat i el dret constitucional a la llibertat de reunió pacífica i de manifestació, drets que recull la Constitució en l'article 21, i en aquest cas no han estat protegits".Podem, per la seva banda, també ha reclamat aquesta dimissió, acusant Moragues d'haver permès que la contra manifestació il·legal de grups d'ultradreta es creués amb la convocada de forma legal que sota el lema "Sí al valencià"."Aquesta manifestació, convocada en defensa del valencià com a espai de trobada, diàleg i consens per organitzacions polítiques, socials i culturals i sindicals, s'ha trobat des de la seva arrencada amb grups d'extrema dreta que han trencat la manifestació i han agredit brutalment a diversos manifestants", denuncia Podem.

